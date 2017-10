HBO estrena su sexta temporada de documentales el 2 de octubre

HBO anunció la fecha de estreno de su sexta Temporada de Documentales 2017, que tendrá inicio el próximo lunes 2 de octubre a las 8 pm., con el estreno de un documental nuevo cada lunes del mes.

Los documentales que se exhibirán en esta temporada incluyen:

Landfillharmonic (2 de octubre)

Este inspirador documental nos presenta a La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, bajo la dirección de Favio Chávez. El inusual grupo musical conformado por niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos tocan complejos instrumentos elaborados de basura rescatada, mostrando cómo la música puede transformar el espíritu humano.

Spielberg (9 de octubre)

Dirigido por la documentalista Susan Lacy, Spielberg reflexiona sobre la notable carrera del director de cine Steven Spielberg. En este documental exclusivo de HBO, Spielberg sale de detrás de la cámara para hablar sobre sus influencias y motivaciones, además de compartir historias poco conocidas sobre algunas de sus películas más emblemáticas.

Warning: This Drug May Kill You (16 de octubre)

Este documental original de HBO examina los devastadores efectos de la adicción a los opiáceos en los Estados Unidos. A través de las historias de cuatro familias devastadas por una adicción que comenzó con una simple y legal prescripción médica, Warning: This Drug May Kill You aborda uno de los temas más controversiales de estos tiempos.

Abortion: Stories Women Tell (23 de octubre)

El cautivador documental aborda uno de los temas más controversiales en los Estados Unidos. El documental cuenta las historias de un grupo de mujeres que se enfrentan, no solo a embarazos no planeados, sino a los obstáculos y restricciones para interrumpirlos.

Mommy Dead & Dearest (30 de octubre)

El estremecedor documental cuenta la emocionante historia de Claudine “Dee Dee Blanchard” y de su hija, Gypsy Rose Blanchard, quien confesó haberla asesinado a causa de la manipulación y los abusos cometidos hacia ella desde su infancia.

La muestra de documentales de HBO le ofrece a suscriptores de América Latina y el Caribe la mejor selección de producciones, únicos en su género, que exponen una amplia variedad de temas innovadores, relevantes y controversiales.

HBO tiene una larga trayectoria en la generación de documentales alrededor del mundo, con más de 285 producciones realizadas que han recibido más de 200 reconocimientos. Entre ellos, producciones locales de la región incluyendo el documental mexicano nominado al premio International Emmy® a Mejor Documental, Antes de que nos olviden y la producción original colombiana, Guerras Ajenas.

