Grabarán documental sobre rockeros peruanos

El próximo sábado 16 de junio en la discoteca The Blood de Santa Beatriz, a partir de las 2:00 pm, se realizará el rodaje oficial del documental sobre el colectivo Underpop, una de las productoras de rock más importantes en el Perú liderada por Josué Vásquez, donde se registrará la historia y presentación de diversas agrupaciones rockeras emergentes de nuestro país. El documental es dirigido por la videasta Milagros Mendoza (Lima, 1984) de Acústica Films, agencia con más de ocho años trabajando en el mercado peruano y que ahora apuesta por el rock peruano. “Para nosotros es valioso el trabajo que realiza Josué Vásquez con Underpop, por eso vamos a realizar el registro de su testimonio, cómo surgió este emprendimiento cultural y la performance de las bandas más representativas”, comenta la directora Milagros Mendoza.

El documental se rodará el sábado 16 de junio en The Blood de Lince, desde las 2:00 pm y contará con la participación de diversas bandas emergentes de Perú, entre las que destacan Markess, Suka, The Push, Dooguican, Los Cabeza de Alfiler, Baquelita, The Passion of Covers, Haden y Dead*Pop. “A lo largo de los años, más que un festival Underpop se ha convertido un encuentro de nuevas bandas que van consolidándose y ahora apuestan por realizar juntos un video documental”, detalla el músico y promotor Josué Vásquez, baterista fundador de emblemáticas bandas peruanas como Dolores Delirio y Bocanegra.

Se va formando así una nueva hornada de artistas locales que vienen destacando en diversos estilos afines la música moderna. El ingreso costará 10 soles y será la oportunidad perfecta para perennizar el buen momento que vive la escena rockera en el Perú. El concierto está programado desde las 2:00 pm y se extenderá hasta la medianoche. La discoteca THE BLOOD (ex – ‘Noctulus’) está ubicada en Jr. Hernán Velarde 205, esquina con la cdra. 2 de Av. Petit Thouars. Habrá venta y sorteos de discos y merchandising de los artistas participantes.

