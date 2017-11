Fuerza Popular llegará hasta el final con denuncia contra fiscal de la Nación

Afirma vocera de ese grupo parlamentario, Milagros Salazar.

La bancada Fuerza Popular (FP) llegará hasta el final con la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque será una oportunidad para demostrar su compromiso frente a la corrupción, indicó la vocera de ese grupo parlamentario, Milagros Salazar.

“La bancada acompañará hasta el final la denuncia para que la población sepa la verdad y se sepa verdaderamente quiénes han estado metidos en esta gran corrupción”, declaró a la Agencia Andina.

Fuerza Popular, dijo, espera que las demás bancadas, que no respaldaron la denuncia constitucional en la Comisión Permanente, reflexionen y se sumen a la denuncia constitucional presentada por los congresistas Daniel Salaverry (FP) y Yeni Vilcatoma (NA).

Salazar refirió que el Ministerio Público no investiga a las empresas asociadas a Odebrecht en proyectos donde se presume que hubo actos de corrupción, como Graña y Montero, a diferencia de las empresas pequeñas proveedoras de Odebrecht a las que no se les paga.

“No sé por qué los fiscales y los ‘opinólogos’ salen a defender al fiscal de la Nación quien se victimiza, cuando debe ser la oportunidad para que la Fiscalía informe a la población qué hace frente a hechos de corrupción”, aseguró.

Refirió que si bien la bancada de Fuerza Popular no cuenta con los votos necesarios para aprobar la denuncia constitucional en el Pleno del Congreso, eso no es impedimento para que no continúen respaldándola.

La votación, afirmó, mostrará a la población quiénes son los interesados en que “se conozca en el menor tiempo quienes son los corruptores y los corruptos”.

“Veremos que hay congresistas de diferentes bancadas que no les conviene que cambie esta situación porque también sus líderes están vinculados”, apuntó.

La denuncia constitucional contra Pablo Sánchez le atribuye haber incumplido sus funciones en los referido a las investigaciones de presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato y Odebrecht.

(Fuente: Andina)

