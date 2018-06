Ford lanza versión Titanium de New Edge: SUV con tecnología y estilo superior

Diseñada para que nada te detenga

New Ford Edge Titanium 4×4 llega con un diseño exterior aerodinámico y deportivo, acompañado de un potente motor de 2.0L EcoBoost de 245 HP con transmisión automática.

Incorpora un Sistema de Navegación con la cartografía del Perú, que brinda al conductor las rutas más eficientes para recorrer el país.

Ford Perú presentó la versión Titanium de New Edge, un modelo de SUV que ingresó al mercado local para consolidar el portafolio de la marca en ese segmento.

New Ford Edge destaca por tener un look ágil y brindar una experiencia de conducción optimizada gracias a su motor EcoBoost® 2.0L de 245 HP con Twin-Scroll, transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift, tracción AWD, sistema de conectividad SYNC® 3 y diseño deportivo. La versión Titanium no es la excepción y viene equipada con otras novedades para una experiencia superior.

“En Ford Perú buscamos brindarle siempre lo mejor a nuestros clientes. Es por ello que hemos agregado a nuestro portafolio la versión Titanium de New Ford Edge, que incluye un sofisticado equipamiento tecnológico orientado a potenciar su performance, además de brindar mayor seguridad, conectividad y confort a bordo, atributos que la convierten en una excelente opción para nuestros clientes más exigentes”, señaló Gustavo Picciafuoco, Gerente General de Ford Perú.

Novedades de la versión Titanium 4×4

Esta versión viene equipada con aros cromados de aleación de 19”, luces de conducción diurna, faros traseros LED con encendido automático y una barra iluminada. Además, cuenta con volante y asientos deportivos de cuero (los de la primera fila calefaccionados) con 10 ajustes eléctricos para la butaca del conductor (ahora incluyen memoria) y pasajero, Climatizador bi-zona y Segunda fila de asientos abatible eléctricamente.

A ello hay que sumarle el sistema de audio Premium Sony (12 parlantes y hasta 500 vatios de potencia musical) y la iluminación ambiental LED programable en siete colores (para los espacios delanteros de los pies, portavasos delanteros, las manijas de las puertas y la consola central) y una alarma perimetral que protege las puertas, el capó y la maletera del vehículo.

Cabe resaltar que New Ford Edge Titanium incorporara un Sistema de navegación con cartografía del Perú, brindándole al conductor las rutas más eficientes para recorrer los caminos el país y una rápida localización de destinos, direcciones y establecimientos.

Diseño innovador y sorprendente

New Ford Edge expresa energía en todas sus líneas con un exterior sofisticado y deportivo, fruto de la evolución del Kinetic Design de la marca. Las cautivadoras líneas presentes en el exterior se aprecian también en su elegante cabina, la consola central, palanca de cambios y el tablero de instrumentos, el cual destaca gracias a sus dos pantallas LCD de 4,2”. La calidad y sofisticación de la estética se pueden ver y sentir en su espacioso interior que cuenta con casi 1,100 litros de volumen de carga sin plegar la segunda fila de asientos.

Nuevo nivel de tecnología

New Ford Edge cuenta con el sistema SYNC® 3, el cual dispone de hardware y software optimizados, así como un control de voz mejorado. Interpreta comandos simples con una pantalla multitáctil capacitiva de 8” que permite un dominio rápido e intuitivo de todas las funciones del sistema, ofreciendo una experiencia similar a la de un celular o tablet.

El control por voz también permite acceder a una multiplicidad de funciones sin necesidad de levantar las manos del volante. Asimismo, SYNC® 3 utiliza el sistema (voice pass through) el cual habilita a SIRI o a Google Now solo presionando el botón de reconocimiento ubicado en el volante. Además, esta versión posee mayor capacidad de disco duro, actualizaciones gratuitas vía Wifi y compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play.

Adicionalmente, este modelo de SUV viene equipado con un Sistema de freno de estacionamiento eléctrico, Passive entry (entrada inteligente sin llave), Passive start (botón de encendido), Cámara y sensor de retroceso y Keyless entry keypad, permite bloquear y desbloquear las puertas utilizando un código personal de cinco dígitos.

Mejor rendimiento y mayor potencia

Cuando de fuerza y autonomía se trata, New Ford Edge destaca por su motor EcoBoost® 2.0L con Twin-Scroll (turbocompresor de doble entrada). El Twin-scroll permite canalizar el aire que llega a los cilindros y los gases de escape a través de conductos independientes, ofreciendo un rendimiento y eficiencia superior, además de una menor emisión de contaminantes al medioambiente, sin sacrificar su potencia. Mientras que el Active Grille Shutters abre y cierra automáticamente las persianas ubicadas en la parrilla frontal que ayudan a maximizar la eficiencia aerodinámica y mantienen la temperatura ideal del motor.

Esta SUV cuenta con transmisión automática de seis velocidades con Paddle Shift (control de cambios en el volante) para una experiencia de conducción más deportiva y dinámica, así como el monitor inteligente de aceite. A todo ello hay que sumarle la Dirección electrónica asistida (EPAS), el Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y la Distribución electrónica de frenado (EBD).

Seguridad a otro nivel

Gracias a los avanzados sistemas de asistencia al conductor y numerosos elementos de protección a los pasajeros, New Ford Edge ofrece máxima seguridad por todos sus ángulos. El vehículo viene equipado con 8 airbags, dos frontales y dos de rodilla (para conductor y pasajero); dos laterales de tórax en los asientos delanteros y el sistema Safety Canopy® con dos airbags laterales tipo cortina para los ocupantes de las filas delanteras y traseras.

También cuenta con AdvanceTrac con Roll Stability Control (RSC), Asistente de partida en pendientes (HLA), Control de torque en curvas (TVC), y MyKey® que permite programar la llave con una configuración de modo de manejo restringido. Adicionalmente, el sistema de alerta post colisión (SOS), brinda protección en caso de un impacto y el sensor de presión de neumáticos (TPMS) evalúa la presión de los mismos a través de sensores ubicados en las válvulas, emitiendo una luz de advertencia en el tablero en caso de que alguno no esté con la presión adecuada.

New Ford Edge 2017 está disponible en Azul Jeans, Rojo Metálico, Blanco Metal, Negro Profundo, Gris Plata, Gris Metálico y Blanco Oxford y en dos versiones: SEL AT 2.0 EcoBoost 4×2 (USD 40,690) y Titanium 4×4 AT (USD 46,190) en todos los puntos de venta de la Red de Concesionarios de Ford a nivel nacional. Para mayor información, visita la web oficial: http://www.ford.pe

