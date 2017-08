“Eutanasia” ¿Pecado, delito o compasión?

Un polémico tema como la eutanasia, cuyas distintas perspectivas la definen como un acto de compasión, un delito o incluso un pecado, será puesto en escena en la obra que lleva por título precisamente “Eutanasia” y que será estrenada este jueves X en el Teatro Auditorio Miraflores.

La pieza, escrita y dirigida por Gianfranco Mejía, nos cuenta la historia de Valeria, una joven de 24 años que sufre de esclerosis múltiple, enfermedad que va minando su vida paulatinamente. Desesperada, toma la decisión de solicitar la eutanasia, provocando un profundo pesar entre los miembros de su familia.

El elenco está conformado por la primera actriz Flor Castillo y el primer actor Reynaldo Arenas, junto a Milagros López Arias, Pedro Olórtegui, Cheli Gonzales, Ena Luna y Gianfranco Mejía.

“Siempre me gusta escribir y llevar a escena historias o temas que la gente no se atreve a hablar, temas que no se escuchen así nomás a la vuelta de la esquina”, comenta el director Gianfranco Mejía.

“Si a mí me preguntaran si estoy o no a favor de eutanasia, posiblemente diría que sí, pero ya no tendría que haber solución, es decir, que la persona no solo este extremadamente enferma sino que ya haya cumplido su ciclo de vida”, agrega.

“Eutanasia” se presentará todos los jueves, desde el 10 de agosto hasta el 28 de setiembre, a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Auditorio Miraflores (Avenida Larco 1150 – Miraflores). Costo: 35 soles. Entradas a la venta en Cuponatic y en Atrapalo.pe o en la boletería del teatro.

