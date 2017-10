Espectáculo evocativo y contundente de enorme actualidad: Vuelve a escena “El dolor”

Obra es dirigida por Alberto Isola con la celebrada interpretación de Alejandra Guerra

Lima, 2 de Octubre del 2017 (peruinforma.com) .- Luego de una breve y exitosa temporada en 2016, vuelve “El dolor” de Marguerite Duras, obra concebida en los últimos días de la ocupación alemana y los primeros de la liberación. París, 1945. Los verdugos se transforman en víctimas, mientras las víctimas se transforman en verdugos, es el turbulento fondo de esta crónica. Marguerite Duras construyó un admirable testimonio sobre el conflicto moral y político de la justicia en una época de vencedores y vencidos… Una mujer espera el retorno de su esposo a pocos días del final de la guerra. Una situación arquetípica, eterna, ardua y dolorosa donde todos los sentimientos se encuentran: amor, incertidumbre, angustia, ira.

La Alianza Francesa de Lima y Escena Contemporánea presentan ”El dolor” con la dirección de Alberto Isola y la celebrada interpretación de Alejandra Guerra, los Sábados y Domingos hasta el 29 de Octubre, a las 8:00 p.m. en la Sala Cine de la Alianza Francesa de la Av. Arequipa 4595, Miraflores.

La versión teatral de Escena Contemporánea es un unipersonal, adaptado del diario que la autora publicó en 1985 y que encontró entre unos papeles guardados en su residencia de Neauphle-le-Cheteau, donde la notable actriz Alejandra Guerra recorre todas las instancias de la espera, usando las potentes palabras de Duras para crear un espectáculo evocativo y contundente, de una enorme actualidad.

La puesta ha recorrido, en 2016, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Lima, Piura y Trujillo. Siendo reconocida por la crítica teatral como uno de los mejores montajes del año. En esta ocasión se presenta, en una breve temporada, en la Sala cine de la Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miraflores). Entrada S/.30.00 general, S/.20.00 estudiantes y jubilados, S/.15.00 para los alumnos de la Alianza Francesa. Las entradas se encuentran a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda y en la misma boletería del teatro.

Marguerite Duras (Vietnam, 1914 – Francia, 1996) escritora francesa. Las experiencias que vivió junto a su madre en Indochina, donde residió hasta 1932, le inspiraron la novela Un dique contra el Pacífico, con la que se dio a conocer en 1950. En París participó en la Resistencia, por lo que fue deportada a Alemania. Una vez terminada la guerra, inició su intensa actividad en los campos del periodismo, la novela, el teatro y el cine, y escribió y dirigió varias películas y obras teatrales. Encuadrada inicialmente en los moldes del neorrealismo de posguerra Los caballitos de Tarquinia, 1953, y afín al movimiento existencialista, se acercó después a los postulados del «nouveau roman», aunque sus novelas no se limitan nunca al mero experimentalismo, sino que dejan traslucir un aliento intensamente personal y vivido, como sucede en Moderato cantabile. Escribió el guión de la célebre película Hiroshima, mon amour (1958), dirigida por Alain Resnais con gran éxito. Los temas de Duras fueron siempre los mismos: el amor, el sexo, la muerte, la soledad. En 1969 publicó Destruir, dice y dos años después El amor (1971), que anticipa en ciertos aspectos su obra más celebrada, El amante (1984), ganadora, entre otros, del Premio Goncourt. Al año siguiente apareció el relato con fondo autobiográfico El dolor, que fue escrito en 1945, y en 1990 su última novela, La lluvia de verano. La agitada vida de Marguerite Duras rivaliza y se combina con su obra hasta el punto de ser ambas difícilmente comprensibles por separado.

Alberto Isola, se formó como actor y director en la Escuela del Teatro de la Universidad Católica del Perú, en la Escuela del Piccolo Teatro de Milán, Italia y en el Drama Centre de Londres, Inglaterra. Es una de las figuras más importantes del teatro peruano contemporáneo en su triple faceta de director, actor y profesor. Fue reconocido como el mejor director teatral del 2016 por “El dolor”.

Alejandra Guerra, se formó como actriz de teatro en Carnegie Mellon University, École Jacques Lecoq, y danza en New World School of the Arts. Vivió varios años en Estados Unidos haciendo obras de teatro como Gulliver’s Travels, Hamlet, The Green Bird, y regresó al Perú en 2006. Es considerada una de las más destacadas actrices tanto en teatro como en cine y televisión es, además, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

