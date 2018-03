Escolares de Lima Norte accederán a talleres formativos de prevención del embarazo

En zonas urbano-marginales la edad de inicio sexual en las mujeres es desde los 12 años.

Alrededor de 3 mil escolares de las instituciones educativas públicas de Lima Norte accederán a talleres formativos de prevención del embarazo adolescente que se realizarán en un moderno auditorio que el Ministerio de Salud (Minsa) inauguró en el Hospital Sergio Bernales de Collique.

Este nuevo espacio permitirá que los especialistas en salud sexual y reproductiva puedan orientar a los jóvenes en temas relacionados a la prevención del embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Napoleón Paredes, director de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Minsa, señaló que “el embarazo adolescente es un problema de salud pública por la elevada carga de morbilidad en la adolescente gestante, con serios riesgos para la salud de la madre y su recién nacido que pueden devenir hasta en muerte”.

Agregó que el principal problema de los jóvenes es el desconocimiento de los riesgos en el inicio de la actividad sexual no solo por los embarazos no deseados, sino también por el contagio de las ITS.

El funcionario del Minsa dijo además que en las zonas urbano-marginales el promedio de edad para el inicio de la actividad sexual en las mujeres es desde los 12 años.

En la inauguración del auditorio participaron el Dr. Julio Silva Ramos, director del Hospital Sergio Bernales; la vicedecana del Colegio Nacional de Obstetras Marielena Yumbato; y el jefe de ginecología de dicho nosocomio, Dr. Pedro Aguirre Mata.

