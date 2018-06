Dos argentinos subieron al escenario del Radio City Music Hall

En la ceremonia de los Premios Tony

El sábado 16 de junio a las 7:00 p.m. Film & Arts volverá a emitir la premiación pero esta vez con subtítulos. “The Bands Visit” fue la gran ganadora de la noche. Los productores locales, Diego Kolankowsky y Ricardo Hornos, entre los destacados.

La gran noche de Broadway fue transmitida en vivo y en directo por Film & Arts. Y este sábado 16 de junio a las 7:00 p.m. el canal volverá a emitir la ceremonia, con subtítulos en español, acompañado de entrevistas exclusivas a los protagonistas. La cobertura especial incluye cápsulas grabadas en Nueva York que amplian sobre la escena musical en torno a la entrega de estos reconocimientos.

La gran ganadora de la noche fue “The Bands Visit”. Se quedó con diez estatuillas: entre ellas, con la de mejor musical y mejores actriz y actor protagónico. La obra “Angels in America”, producida por el argentino Ricardo Hornos, fue una de las más destacadas, con estatuillas al mejor reestreno de una obra, mejor actor protagonista (Andrew Garfield) y de reparto (Nathan Lane). “Carousel”, también de Hornos, fue reconocida con premios a la mejor actriz de reparto en un musical (Lindsay Mendez) y mejor coreografía (a cargo de Justin Peck). “Once on this Island”, en la que participó el productor argentino Diego Kolankowsky, ganó el premio a mejor reestreno de un musical.

Entre las estrellas que asistieron como presentadores se destacan Christine Baranski, Mikhail Baryshnikov, Melissa Benoist, Erich Bergen, Rachel Bloom, Rachel Brosnahan, Tituss Burgess, Jeff Daniels, Robert De Niro, Brandon Victor Dixon, Christopher Jackson, Billy Joel, Patti LuPone, Katharine McPhee, Matthew Morrison, Kelli O’Hara, Bernadette Peters, Kerry Washington, Ming-Na Wen y Marissa Jaret Winokur. Mientras que Chita Rivera, Andrew Lloyd Webber, Bruce Springsteen y John Leguizamo se hicieron presentes para recibir premios Tony especiales por su trayectoria en el mundo del teatro musical.

Todos los ganadores:

Mejor musical

“The Band’s Visit”

Mejor obra

“Harry Potter and the Cursed Child”

Mejor reestreno de musical

“Once on This Island”

Mejor reestreno de una obra

“Angels in America”

Mejor actriz protagónica en un musical

Katrina Lenk, “The Band’s Visit”

Mejor actor protagónico en un musical

Tony Shalhoub, “The Band’s Visit”

Mejor actriz de reparto en un musical

Lindsay Mendez “Carousel”

Mejor actor de reparto en un musical

Ari’el Stachel, “The Band’s Visit”

Mejor actor protagónico en una obra

Andrew Garfield, “Angels in America”

Mejor actriz protagónica en una obra

Glenda Jackson, “Three Tall Women”

Mejor actor de reparto en una obra

Nathan Lane, “Angels in America”

Mejor actriz de reparto en una obra

Laurie Metcalf, “Three Tall Women”

Dirección en un musical

David Cromer, “The Band’s Visit”

Mejor coreografía

Justin Peck, “Carousel”

Mejor guión en un musical

Itamar Moses, “The Band’s Visit”

Mejor música original

David Yazbek, “The Band’s Visit”

Mejor puesta en escena en una obra

Christine Jones, “Harry Potter and the Cursed Child”

Mejor diseño de iluminación en un musical

Tyler Micoleau, “The Band’s Visit”

Mejor sonido en un musical

Kai Harada, “The Band’s Visit”

Mejor sonido en una obra

Gareth Fry, “Harry Potter and the Cursed Child”

Mejor orquesta

Jamshied Sharifi, “The Band’s Visit”

