Día de la seguridad vial: señales de tránsito que pueden salvar tu vida

El 10 de junio se celebra el Día de la Seguridad Vial, una fecha que nos hace recodar la importancia de respetar las señales de tránsito, práctica que nos permite tener una buena experiencia de manejo, coexistir con otros conductores de manera armónica e incluso resguardar nuestras vidas y la de nuestros acompañantes. En un país como el nuestro, donde las cifras de accidentes de tránsito son alarmantes es necesario respetar los señalamientos para evitar contratiempos e infracciones, pero sobre todo incidentes vehiculares.

En nuestro país urge el fortalecimiento de la cultura vial que no solo integre a quienes conducen un vehículo particular, de transporte público o interprovincial, sino también a los peatones a fin de que comprendan el significado de las señales de tránsito y así contribuir, en parte, con la disminución de accidentes.

En ese sentido, Modasa, fábrica de carrocerías de autobuses urbanos, interprovinciales e industriales, resalta 7 de señales de tránsito que se visualizan con mayor frecuencia en las rutas, y que todo conductor debe conocer.

Límite de velocidad: Esta señal es una de las más importantes, ya que uno de los factores más recurrentes por el cual surgen accidentes es por no respetar el límite de velocidad que se indica. Esta señal la encontramos no solo en rutas largas sino también en distintas calles de la ciudad, y no prestarle atención puede traer graves consecuencias.

Curva: Es una de las señales más fáciles de reconocer y fundamental para aprender a distinguir que tan lejos nos encontramos de una curva, qué tipo de curva es y en qué dirección se encuentra, lo que resulta muy eficaz a la hora de evitar deslizamientos o salidas de ruta.

Inicio de doble circulación, vía o sentido: Esta señal indica el comienzo del doble sentido luego de transitar un tramo de circulación de una sola dirección. Por lo general conviene usar esta señal después de la preventiva (amarilla) que tiene el mismo símbolo.

Bifurcación o empalme: Se le denomina bifurcación al cambio de dirección señalizado en forma de “Y” o “T”, y significa el inicio a una nueva ruta. La indicación de la dirección es de gran importancia para evitar confusiones, por eso también se encuentra simbolizada.

Prohibido adelantarse: Es una señal muy común cuando se aproximan curvas o durante tramos en los que la ruta se vuelve más angosta. Se usa para notificar al conductor que está prohibido adelantar a otros vehículos en ciertos tramos del camino, en donde la distancia de visibilidad para efectuar la maniobra de adelantar sea deficiente, las condiciones de operación críticas o las características geométricas no permitan ejecutar dicha maniobra, sin poner en riesgo a los usuarios de la vía.

Estrechamiento de calzada derecha e izquierda: Se trata de una señal fundamental cuando los caminos están siendo reparados o cuando la vía empalma con una ruta angosta. En este caso, se coloca para los estrechamientos de la calzada o vía tanto derecha como izquierda, como así también el de las dos manos existentes.

Animales sueltos: Señal que ayuda a evitar el impacto frente a la aparición repentina de algún animal. Se encuentra generalmente en autopistas o carreteras colindantes con zonas rurales.

Es importante tener siempre presente que se debe de conducir a una velocidad prudente acorde al ámbito en el que se encuentre, por ejemplo: colegios, hospitales, zonas residenciales o vías rápidas. Así como estar atentos ya que una señalización nueva puede sorprendernos en cualquier momento y, frenar de golpe puede perjudicarnos tanto a nosotros como a los conductores que estén próximos. Cuidar nuestra seguridad y la de los demás depende de nosotros.

