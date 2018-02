Corah erradica 2198 hectáreas de hoja de coca ilegal en 19 días

Asimismo, la policía antidrogas destruyó nueve laboratorios de procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC).

El Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), erradicó 2198 hectáreas de hoja de coca ilegal en los ejes operacionales de Aguaytía (Ucayali), Santa Lucía (San Martín) y Ciudad Constitución (Pasco).

La destrucción de los cultivos ilegales se realizó del 1 al 19 de febrero en el marco del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero 2018 proyectado en la Estrategia Nacional de Lucha contras las Drogas.

Las zonas intervenidas fueron los ejes operacionales de Santa Lucía – Tocache, donde se erradicaron 980.09 has; Ciudad Constitución, 1029.10 has, y Aguaytía – Padre Abad, 189.27 has.

Cabe indicar que durante el desarrollo de las operaciones de erradicación, los agentes policiales que apoyan las operaciones del Proyecto Especial Corah detectaron y destruyeron nueve laboratorios de pasta básica de cocaína (PBC). Dos de los laboratorios fue destruido en Padre Abad (Aguaytía) y siete en Ciudad Constitución.

Los grupos de trabajo del Proyecto Especial Corah operan con el apoyo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la Dirección de Aviación Policial

Finalmente, los policías de la comisaría de Acostambo, en Huancavelica, detuvieron a Briceño Buendía Arotoma (18), quien es acusado de ultrajar a una adolescente de 15 años; mientras que en Piura fue intervenido Rigoberto Castro Carmen (20), al estar denunciado por la violación a una menor de ocho años.

Requistoriados

En la región Áncash fue capturado Miguel Ángel Matencio Ayala (21) quien está solicitado por el Juzgado Penal de Huaraz por violación sexual de menor de edad. Por este mismo delito fue arrestado en Apurímac Darío Huamanñahui Arias (62), a quien procesará el Juzgado Penal de Abancay.

En Arequipa, el 3° Juzgado Penal de dicha ciudad juzgará a Félix Surco Aliaga (25) por el delito de actos contra el pudor.

En La Libertad, el 7° Juzgado Penal de Trujillo procesará a Miler Joselito Paredes Carranza (20) por violación sexual de menor de edad.

