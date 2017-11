Copa Airlines ahora te lleva a Mendoza, Argentina

Copa Airlines {NYSE: CPA} subsidiaria de Copa Holdings, S. A, y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, inauguró el pasado 15 de noviembre las operaciones de su nueva ruta desde su Hub de las Américas, en ciudad de Panamá, hacia la ciudad de Mendoza, en La Argentina, conectándola con el resto del continente americano.

“La conectividad aérea entre Panamá y Mendoza, generará importantes oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad turística y comercial entre ambos países y con los otros 73 destinos que ofrece la aerolínea”, mencionó Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo de Copa Airlines.

El vuelo CM 420 operará inicialmente con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo a las 3:40 p.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y llegando a las 12:21 a.m. al Aeropuerto Internacional El Plumerillo en Mendoza, La Argentina. El vuelo de regreso, el CM 421, partirá los días lunes, martes, jueves y sábados a la 1:34 a.m., llegando a Panamá a las 6:30 a.m. Para el vuelo directo hacia Mendoza, Copa Airlines operará un moderno avión 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la Clase Ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Me gusta: Me gusta Cargando...