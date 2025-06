Con masivas convocatorias, Gabriel Boric y José Antonio Kast cierran sus campañas de cara a la segunda vuelta

Con la presencia de centenares de personas y con la noticia aún en la retina de la muerte de la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) cerraron sus campañas presidenciales de cara a la segunda vuelta programada para este domingo 19 de diciembre.

Tras espectáculos artísticos de Ana Tijoux y Los Vásquez, el primero en aparecer en escena fue Boric, a eso de las 20:00 horas, quien desde el Parque Almagro dio su discurso de cierre, tras ser antecedido por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, entre otras personalidades. “A lo largo de todo este año he tenido la oportunidad de encontrarme con muchos niños y niñas que generalmente no son escuchados por el discurso adulto céntrico que a veces tenemos en política”, dijo. “Muchos me han preguntado por nuestra primera medida (…). Ese día no entramos solos, con nosotros entra el pueblo”.

“Les quiero garantizar que en nuestro Gobierno nos vamos a hacer cargo y vamos a ser parte de la solución y no del problema con un nuevo modelo de desarrollo verde para Chile”, añadió.

“En nuestro Gobierno vamos a empezar un cambio sustantivo en el sistema de pensiones chilenos, que va a entregar pensiones dignas a nuestras personas mayores, sin AFP, no más AFP”, dijo. “En nuestro Gobierno vamos a crear un sistema universal de salud que no discrimine entre ricos y pobres”, agregó en cuanto a salud.

También tuvo palabras para su rival del domingo: “No podemos aceptar una candidatura que use una mujer como herramienta para hacer política de la forma más baja”. “En vez de retroceder, como propone el candidato del frente, ustedes, las mujeres, necesitan respeto y autonomía, para que nadie más les diga qué tienen qué hacer con sus cuerpos”, continuó.

“Estamos en el 2021, compatriotas, y no vamos a permitir, junto al movimiento feminista, que ha cambiado los lentes con que miramos este país, que se utilice así a las mujeres en campaña”, reiteró. En esa línea, apuntó que la campaña de Kast “es calcada” a la del Sí en el plebiscito de 1988.

Otras frases que pronunció Boric en su discurso fueron que la “inseguridad afecta especialmente a los más vulnerables y nos preocupa mucho, porque se mete en la cotidianidad de nuestras vidas”, que van a defender el proceso constituyente, que en su Gobierno no admitirán “que se recorten derechos y que se traten a los pueblos originarios como enemigos”, y que las personas con TEA y con algún padecimiento a la salud mental no van “a estar solos”.

Boric usó su espacio para referirse a la muerte de Hiriart, manteniendo la mesura que había expresado en su mensaje horas antes en su cuenta de Twitter. En la instancia, recordó “el profundo dolor y división que causó en nuestro país” y entregó “sus respetos a las víctimas de la dictadura de la que ella fue parte y símbolo”.

“Cuando nos unimos somos mucho más fuertes (…), nos unimos para derrotar a la dictadura, nos unimos para tener una nueva Constitución y hoy nos unimos para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochestismo”, dijo.

El discurso de Kast

Pasadas las 21:30 horas apareció, en el escenario ubicado en el Parque Araucano, José Antonio Kast, tras una presentación realizada por su hija, Josefina. Antes de empezar su discurso, Kast agradeció al equipo de mujeres de campaña, como Paula Daza, Evelyn Matthei, Macarena Santelices y Marcela Sabat, entre otras.

Después le instalaron un podio y comenzó su discurso. “Hace 145 días comenzamos en Temuco. Pocos creían que íbamos a llegar a este momento de unidad, de diálogo y hoy estamos rompiendo todos los esquemas”, expresó. “Hoy estamos empatados, pero el domingo vamos a ganar con una diferencia importante”.

“Tenemos un corazón patriota, un corazón chileno, para recuperar el orden y la dignidad de las personas. Pero la verdadera dignidad. Vamos a trabajar por la verdadera dignidad de las personas”, agregó.

“He conocido la violencia de la izquierda. Me han golpeado, insultado, escupido y aquí estamos. Hemos defendido a cualquier persona que haya sido ofendida por la izquierda intolerante”, dijo en referencia a la candidatura opositora.

“Los verdaderos mentirosos, los verdaderos constructores de la falsedad es la izquierda. Son experto en eso”. “El comunismo es el mismo en Chile y el mundo, y con esos discursos de paz no nos van a engañar”.

“Boric no es una mala persona, solo tiene malas ideas. Usted es la falsedad, señor Boric, la noticia falsa es usted, señor Boric. Nosotros hablamos con la verdad. Lo que hemos visto en estas dos semanas me da vergüenza”. “Este domingo le vamos a decir no a los intolerantes, vamos a ganar por amplio margen. No más intolerancia, no más violencia, sí a la paz, sí al diálogo, sí a reconstruir el país”.

Kast en su discurso agradeció a sus partidarios y especialmente a los integrantes de la Democracia Cristiana que decidieron adherir a su campaña. Y al final de su discurso, presentó a varios diputados, senadores y convencionales de derecha.

Fuente: Agencia Nodal/El Mostrador