Comunicado MININTER: Ministerio del Interior aclara sobre nombramiento del General (R) Whitman Ríos | N° 008-2022

Con relación a las publicaciones vertidas en diversos medios de comunicación social en razón del nombramiento del General (r) Whitman Ríos Adrianzén como Director de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), el Ministerio del Interior hace conocer lo siguiente:



1. En el año 2011, el General Whitman Ríos Adrianzén, siendo Jefe del Frente Policial Huallaga, fue cambiado de colocación en el mes de octubre del mismo año, en razón que se produjo el nombramiento del nuevo Director General de la Policía Nacional del Perú, General PNP Raúl Salazar Salazar, quién, hasta ese momento, ocupaba el puesto número 30 dentro del escalafón de oficiales; al producirse dicha designación, el Alto Mando policial fue reestructurado de acuerdo a ley; y en observancia al estricto orden de antigüedad, Ríos Adrianzén, pasó a ocupar el puesto número 6 de la institución. En tal sentido, pasó a ocupar un cargo de mayor responsabilidad; siendo ello, el verdadero motivo de su cambio, mas no, por haber cometido delito de infidencia como informan algunos medios de comunicación. Cabe destacar que en su legajo personal, no existe antecedente alguno que así lo acredite.



2. Sobre el comentario de que el Gobierno estaría buscando controlar el Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), ello no se ajusta a la verdad, en razón que, de acuerdo a la estructura orgánica de la DIGIMIN, la División de Búsqueda, que apoya al EQUIPO ESPECIAL EN MENCIÓN NO TIENE DEPENDENCIA DIRECTA de la DIGIMIN, y su accionar se ciñe ESTRICTAMENTE a la disposición fiscal N° 6 de fecha 21 de julio de 2022; que a la letra dice: “que el personal que integra los equipos de trabajo DEBEN mantener estricta reserva de la información concerniente a todos los casos a cargo de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción del poder, bajo responsabilidad funcional de su despacho”; POR ELLO, EL EQUIPO ESPECIAL DE POLICÍAS COORDINA DIRECTAMENTE CON EL EQUIPO DE FISCALES, GUARDANDO EL COMPARTIMENTAJE PROPIO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA.



3. Respecto al supuesto vínculo amical entre el Director General de la DIGIMIN, Gral. PNP (r) Whitman Ríos Adrianzén, con el congresista Darwin Espinoza (AP) ello no se ajustaría a la verdad, en razón que, consultado con el Director de la DIGIMIN, este ha señalado que nunca ha tenido vínculo de amistad ni enemistad con el hoy congresista; refiriendo, además, si se dio alguna coincidencia a nivel laboral, durante sus servicios que como locador prestó en el Gobierno Regional de Ancash en el año 2015, no existió trato directo ni indirecto con el señor Espinoza.