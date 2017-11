Chile: cierre de campaña de los ocho candidatos presidenciales

Piñera destaca unidad de su sector en contraste a oficialismo

Una coreografía de diez corpóreos “Piñerines” -además de otros 32 desplegados en el Parque Renato Poblete de Quinta Normal- fue una de las “sorpresas” del acto de cierre de campaña de Sebastián Piñera.

Cerca de seis mil personas -según los organizadores- se congregaron en el lugar. Entre ellos, los timoneles del bloque Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Alejandra Bravo (PRI), que tuvieron un lugar especial en el escenario, al igual que algunos alcaldes como Evelyn Matthei (Providencia), Felipe Alessandri (Santiago), Cathy Barriga (Maipú) y Felipe Guevara (Lo Barnechea).

En medio de la espera del discurso del ex Mandatario, su señora, Cecilia Morel, fue consultada por la candidatura de José Antonio Kast y dijo que “ojalá” que el diputado asista a saludar la noche del domingo al abanderado de Chile Vamos. “Lo que más necesitamos en estos momentos es la unidad del sector”, señaló Morel.

Minutos más tarde, el jefe político de la campaña, Andrés Chadwick, subió al escenario y dio un discurso en el que alzó, nuevamente, la posibilidad de un triunfo en primera vuelta. “Sentimos que está muy cerca, sí, muy cerca el día en que vamos a elegir nuevamente como Presidente de Chile a Sebastián Piñera. Este domingo a triunfar y a ganar para que con Piñera en primera podamos ganar”, dijo en medio de la ovación de los presentes. Sin embargo, antes, en un punto de prensa, había dicho que la posibilidad de ganar en primera era lejana.

Fue pasadas las 21.00 horas que el ex Presidente Piñera se dirigió al escenario y fue recibido por sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal, además de Morel. Allí, enfatizó en lo que ha sido su línea discursiva en torno a la unidad del país y dijo que se debe hacer una “nueva transición hacia un Chile con desarrollo integral”. Asimismo, apuntó a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo “con fuerza y voluntad”.

Luego, Piñera recalcó las críticas a la actual administración. “El gobierno de la Nueva Mayoría ha debilitado principios y valores fundamentales de la sociedad chilena, como el valor de la vida y la dignidad humana, la familia”, expresó.

Casi al final, Piñera enfatizó en que es “triste” que lo único que una a la Nueva Mayoría sea el rechazo a su persona. “Debemos y podemos construir una mayoría positiva que se una, no como hacen otros en contra de una coalición o en contra de un candidato, qué triste que lo único que los une es estar en contra, saben lo que no quieren, pero no saben lo que sí quieren”. “A muchas candidaturas les han faltado ideas y les han sobrado odiosidades”, agregó. Y remató indicando que los “ataques” que ha sufrido él y su familia, “lejos de debilitarnos, nos han dado más fuerza para seguir luchando”.

Junto a 10 ministros, Guillier endurece crítica a Piñera

“Porque el pueblo unido, jamás será vencido”. Eso cantaban ayer algunos de los ministros presentes en el acto de cierre de campaña de Alejandro Guillier. Eran pasadas las 20.30 y 10 secretarios de Estado habían llegado al Paseo Bulnes con el Parque Almagro para el evento que congregó -según informaron desde el comando- a 15 mil personas, entre ellos los ministros Marcos Barraza, Andrés Rebolledo, Claudia Pascual, Aurora Williams, Pablo Squella, Paulina Saball, Carlos Furche, Jaime Campos, Carmen Castillo y Nivia Palma, además de parlamentarios, directores de servicios y subsecretarios, como Lorena Fries y Valentina Quiroga.

Mientras los asistentes esperaban que se iniciara el discurso del abanderado, podían observar la participación de Los Tres, Claudio Narea y Sol y Lluvia, mientras en el escenario también había una estatua del ex Presidente radical Pedro Aguirre Cerda. En ese mismo escenario, a través de una pantalla gigante, se había proyectado un video con el apoyo de la madre de la Mandataria, Ángela Jeria, a Guillier.

Ya pasadas las 21.00, presidentes de partidos, parlamentarios, miembros del consejo ciudadano del comando e integrantes del equipo programático subieron al escenario. Cinco minutos empezaría el discurso del candidato, quien comenzó su intervención señalando que “aquí está el pueblo de Chile, aquí está, diciendo que quiere seguir avanzando por el camino de las reformas”.

Aludiendo nuevamente al legado de Salvador Allende, de los presidentes de la Concertación y de Pedro Aguirre Cerda, el abanderado los mencionó a cada uno de ellos, pero especialmente a Bachelet, a quien calificó como “la mejor”. Además, tal como ha sido la tónica en los últimos meses, destacó su legado en educación y apuntó a ser su “continuador”. Esta vez, incluso, dijo que “estoy consciente de mi misión histórica, que es tomar el relevo de la Presidenta”.

Guillier, en línea con el discurso que utilizará para una eventual segunda vuelta, endureció su tono contra Sebastián Piñera. Aludiendo al ex mandatario, dijo que “sus ministros están respondiendo ante tribunales” por la Ley de Pesca, norma que calificó como “la única reforma emblemática de su gobierno”.

Además, acusó una persecución contra los funcionarios públicos, lo que calificó -aludiendo a la ofensiva que lanzó Piñera- como algo que tiene “características propias de la dictadura militar”. En general, fue un discurso en el que también reiteró sus propuestas programáticas, numerosas veces comparándolas con lo que plantea Piñera. “La derecha dice que ellos saben crecer. Las AFP lo hacen, por cierto. Las isapres también, pero la pregunta es ¿crece chile?”, agregó.

En un breve discurso, Sánchez promovió ejes de su programa

“¡Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza!”, gritaban las cerca de mil personas que llegaron ayer hasta la Plaza de Tribunales de Concepción para acompañar a la candidata presidencial Beatriz Sánchez en la última etapa del cierre de su campaña.

La actividad comenzó a cuadras del lugar, donde caminando junto a su marido, hijos, integrantes de su comando y una batucada, fue sumando distintos adherentes y candidatos a parlamentarios para llegar a la plaza penquista.

Ahí, junto a Pablo Aravena, su marido, bailó un pie de cueca, para luego dar paso a un breve discurso.

“Si bien todo se centraliza en Santiago, es importante dar una señal de que nos interesa estar en otras partes del país y que las distintas comunas en las que he estado también son Chile”, explicó la candidata, quien, además, resaltó visiblemente emocionada que en Concepción conoció a su marido y nació su primer hijo.

Además, Sánchez resaltó alguna de sus propuestas de gobierno: “Hoy, con la cabeza y el corazón, lo digo claramente, no más AFP para un vida más digna, decimos fin al CAE, tenemos que fijar el precio de los medicamentos, queremos un seguro de salud universal para que nadie se quede fuera, queremos educación gratuita”.

Además, hizo hincapié en la sencillez de su cierre de campaña, explicando que quiso hacer algo cercano a la gente y no en “una tarima, lejos, con muchas luces, sino que queremos caminar dando la mano, abrazos, escuchar comentarios y también críticas”.

Finalmente, la aspirante a La Moneda hizo un llamado a votar el domingo y recalcó una de sus frases más utilizadas: “Nos dicen que es muy difícil, que somos soñadores y que estamos pensando en un Chile irreal, pero yo digo que sí se puede. Nos van a decir mil veces que no se puede y yo estaré mil veces diciendo que sí se puede”.

En este encuentro, la periodista no estuvo acompañada de los máximos líderes del Frente Amplio. Los tres diputados de bloque -Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic- realizaron sus propios cierres en sus regiones y los presidentes de partidos se encuentran afinando detalles para las parlamentarias.

José Antonio Kast elige San Bernardo

Con un agradecimiento a la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), por haber sido “la cara política” de su campaña, el candidato presidencial independiente José Antonio Kast cerró el periodo de campaña. Temprano, en una actividad para “fomentar el deporte”, el diputado ex UDI, luego de bailar zumba, dio las gracias a “esas miles de personas que dejaron todo en la cancha por una candidatura que ha levantado valores y principios que no estaban presentes en la discusión política”. Por la tarde, el presidenciable acudió a un culto de acción de gracias de un grupo de evangélicos, en la comuna de El Bosque.

El “maratón” de Marco Enríquez-Ominami

Un cierre de campaña itinerante. Ese fue el diseño utilizado ayer por Marco Enríquez-Ominami. El abanderado del PRO promocionó en los días previos un “maratón de los libres”, aludiendo a su eslogan de campaña, en la que recorrió lugares del centro de Santiago, Cerro Navia, La Florida, Maipú y Puente Alto, entre las 8.30 y las 20.00, mientras transmitía por Facebook Live. Al final de la jornada, ME-O llegó a la sede de su comando, en Providencia, para dar su discurso final, acompañado de adherentes; su esposa, Karen Doggenweiler; el ex senador Carlos Ominami y candidatos a parlamentarios de su partido, como Marisela Santibáñez.

Goic apunta al respaldo en regiones

Fue la Plaza de Armas de Coquimbo el lugar escogido por la abanderada DC, Carolina Goic, para culminar su campaña. “Esta es una señal de compromiso con las regiones, y por eso la última actividad de campaña tenía que ser en una región”, dijo, rodeada de unos cuatro mil adherentes que la acompañaron. También participó del cierre de campaña el primer vicepresidente del partido, Matías Walker, quien compite como diputado por la zona. Horas previas, Goic le entregó como reconocimiento a su respaldo la “abeja de plata”. El miércoles, la candidata también tuvo un acto masivo en el Court Central del Estadio Nacional.

Navarro lidera acto en el centro de Concepción

En Concepción, zona que representa en la Cámara Alta, el senador Alejandro Navarro realizó el cierre de su campaña presidencial.

El acto, que se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad penquista, contó con la presentación de un grupo musical y la familia del parlamentario, quienes tuvieron que sortear la lluvia intermitente que cayó en medio de la actividad.

En los últimos días, el senador del partido Pais -cuyos dirigentes lo acompañaron ayer en Concepción- ha dado señales de que podría levantar una nueva candidatura presidencial para la elección de 2021.

Pese a dificultades, Artés realiza cierre en Plaza Brasil

Dos días antes del cierre de las campañas, el candidato de Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés, aún no sabía si tendría los recursos y los permisos para hacer un acto público.

Finalmente, el encuentro con sus adherentes se realizó ayer, a las 18 horas, en Plaza Brasil, donde el aspirante a La Moneda dio su discurso ante la presencia de cientos de personas

“No solamente hemos andado buscando el voto, compañeros, hemos estado conociendo las demandas y los deseos de transformación”, dijo el abanderado, enfocando su discurso en “la clase trabajadora y los pueblos indígenas”.

