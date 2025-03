Chile: Boric afirma que quienes apoyan al Rechazo “no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”

Boric: quienes apoyan al Rechazo “no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”

El presidente Gabriel Boric respondió a las múltiples reacciones que generaron los dichos que entregó el viernes pasado, en donde se instaló la opción de continuar con el proceso constituyente y elegir a una nueva Convención Constitucional en caso de que el Rechazo gane en el plebiscito de salida.

Tras participar del comité político, que se realizó en el colegio Gustavo Le Paige de Renca, el mandatario fue consultado por las diversas interpretaciones que dejó su entrevista en el matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión.

“Es importante que la gente pueda leer el texto, lo pueda conocer, comparar, que se enfrenten las mentiras con el texto. Creo que leyendo el texto la gente se va a formar una conclusión propia. El rol del Gobierno en esto es informar”, expresó Boric en declaraciones consignadas por Radio ADN.

Al ser consultado sobre si sus dichos favorecerían a la opción Rechazo, el presidente dijo que “quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”.

Las declaraciones de Boric en el matinal

La sorpresiva declaración de Boric ante los periodistas Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez revolvió el panorama político, ya que por primera vez instalaba un escenario por parte del Gobierno ante el crecimiento de la opción Rechazo en las diversas encuestas.

“De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”, afirmó el presidente, agregando que “tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.

Ante la pregunta sobre si eso significaría convocar a una nueva elección de convencionales, el presidente respondió que “exactamente, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva Constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin”.

Los dichos del jefe de Estado fueron criticados por algunos ex convencionales de izquierda, quienes señalaron que con esto se podía beneficiar la opción Rechazo al extender el proceso constituyente con otra Convención.

“Dedíquese a gobernar”: oposición responde a Boric por decir que el Rechazo “no tiene un plan para la continuidad del proceso constituyente”

La oposición salió a criticar los dichos del Presidente, Gabriel Boric, quien este lunes aseguró que “el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”.

Después de que la semana pasada el Mandatario afirmara que en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre se debe iniciar un nuevo proceso constituyente, esta semana apuntó a que “es importante que la gente pueda leer el texto, que pueda conocer, compararlos, que se enfrenten las mentiras con el texto”.

Sobre estas palabras, desde diversos partidos de derecha salieron a cuestionar las declaraciones del Jefe de Estado.

“El Presidente está dedicado a ser el jefe de campaña del Apruebo mientras la delincuencia está disparada, la inflación está disparada y el pueblo sufre la incompetencia de este gobierno. Dedíquese a gobernar que es para lo que los eligieron los chilenos y no a ser el jefe de campaña del Apruebo malgastando los recursos de todos los contribuyentes”, aseguró el senador Evópoli, Luciano Cruz Coke.

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, señaló que “el Presidente y la Convención pasaron de una campaña de la esperanza a una de la desesperación, donde pretenden asustar a la ciudadanía diciendo que el único camino es una Convención, cuando el camino tendrá que ser elegido por la gente. Que la gente nos diga qué ocurre en caso de ganar el Rechazo. No puede ser que el Presidente pretenda saltarse la institucionalidad para amedrentar a la gente con una nueva Convención”.

Mientras que su par en la Cámara Baja, Benjamín Moreno, del Partido Republicano, sostuvo que “hay un comentarista en la moneda. Como si no hubiesen problemas en Chile como para dárselas de analista político de tv”.

En la misma línea, el jefe de bancada de los diputados RN, Andrés Longton aseguró: “Presidente Gabriel Boric, dedíquese a gobernar, no a seguir improvisando posturas que crea más conveniente para el apruebo. Cómo siga el proceso depende de la ciudadanía no de usted. No pretenda pautear ni dar directrices de cómo tener una buena Constitución para el país”.

Agregó que “el presidente no pretenda elaborar teorías ni posturas distintas cada día para ver qué es más conveniente para efectos de ganar más adhesión a la opción del Apruebo. En este caso, tratando de asimilar el Rechazo a una incertidumbre que en este caso está asociada a un nuevo proceso constituyente que claramente no es él el que tiene que definir”.

Su compañero de partido, Miguel Mellado, en tanto apuntó al proyecto de reforma constitucional que busca reducir los quórum de modificación de la actual constitución de 2/3 a 4/7, que fue impulsada por la DC y apoyada por Chile Vamos.

“Nosotros como bancada acuérdense firmamos una carta hace unas semanas donde estábamos de acuerdo con los 4/7 que iba a votar el Senado. Pero también había un capítulo de esa carta donde nosotros decimos que vamos a honrar ese compromiso donde la ciudadanía votó mayoritariamente, cerca del 80%, a favor de escribir una nueva Constitución. Lo que dicen las encuestas es que esta nueva Constitución que se escribió se va a rechazar, pero sí la idea y nosotros lo respaldamos, es continuar con el proceso constitucional. Ahora la forma la tenemos que ver entre el gobierno y este Parlamento”, indicó Mellado.

Mientras el senador Matías Walker (DC), uno de los propulsores de la reforma, complementó que “tenemos un plan para Chile, que es ponernos en todos los escenarios, como dijo el Presidente Boric. Por eso nuestro proyecto de rebaja de quórum a 4/7 lo hemos suscrito senadores que están con el Rechazo y el Apruebo, porque debemos darle certezas a la ciudadanía que de ganar el Rechazo, como sugieren todas las encuestas de opinión pública, el proceso constituyente va a continuar bajo el mecanismo que la ciudadanía elija para tener una nueva y buena Constitución para Chile”.

Comandos por el Apruebo y el Rechazo comienzan su despliegue en terreno

Los comandos del Apruebo y el Rechazo han empezado su despliegue territorial ad portas del plebiscito del 4 de septiembre, proceso electoral que definirá si Chile acepta o no la propuesta de Nueva Constitución emanada desde la Convención Constitucional.

El comando Aprueba x Chile reunió a más de 130 organizaciones sociales, municipales y rostros de la cultura y la política para inaugurar la primera actividad en la “Casa del Apruebo”. Su sede esta ubicada en Santiago Centro, específicamente en Londres 43. Lugar que a partir de hoy se mantendrá abierto para todas las personas quienes decidan sumarse y ser parte de esta iniciativa, la cual pondrá a disposición de la ciudadanía distintos materiales de campaña.

“Nos levantaremos día a día para aprobar la Constitución del mañana, porque es el momento de cambiar y hacer las cosas de forma diferente para así asegurarnos un mañana mejor en Chile, y esta campaña, que la hacemos todas y todas, ya tiene un lugar de un encuentro que esperamos se multiplique por todo el país”, declaró Romina Fuentealba, integrante de la Asociación Yo Cuido.

Así, la integrante de Aprueba x Chile invitó a sumarse a las actividades de los próximos días que se informarán diariamente por las redes sociales del comando.

Por otro lado, la Franja Ciudadana por el Rechazo también comenzó a concentrar sus fuerzas en terreno para desplegar su campaña en contra de la propuesta constitucional. El comando esta liderado por las coaliciones políticas de Chile Vamos y el Partido Republicano y comenzará su gira por las regiones del país durante esta semana.

“Lamentablemente la Convención no supo aprovechar esta oportunidad histórica que teníamos para poder mejorar en torno a los temas que nos preocupan como sociedad. Vamos a partir con esta campaña por todas las regiones del país, vamos a constituir comandos ciudadanos en cada una de las regiones del país, acompañado de una gran gira a nivel nacional”, sostuvo Claudio Salinas, representante de La Coordinadora por el Rechazo en conversación con 24 horas.

Asimismo, el comando por el Rechazo se enmarca en lo que han denominado como el “Plan C”, el cual, según los adherentes, contempla las posturas que quedaron fuera del nuevo texto constitucional. Karen Farías, vocera de Educación Libre y Gratis manifestó que la campaña estará enfocada en mostrar todas aquellas causas que quedaron excluidas de la propuesta de Nueva Constitución.

Las organizaciones por el Rechazo comenzaron con una gira desde Puerto Montt, despliegue que también pretende hacer el Partido de la Gente, coalición que igualmente defiende la opción contraria al Apruebo.

Fuente: Agencia Nodal | El Dinamo | La Tercera | Radio U Chile