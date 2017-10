Censo 2017: ¿aún tienes dudas? Aquí te las despejamos

INEI: serán censadas todas las personas que pasaron la noche del 21 al 22 de octubre en territorio peruano

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, respondió algunas de las principales preguntas de la ciudadanía acerca de los Censos Nacionales 2017 programados para este domingo 22, entre las 08:00 y 17:00 horas. Lee las respuestas.

– No podrás salir de casa hasta que concluya la orden de inamovilidad del censo (de las 08:00 a 17:00 horas), aun si has sido censado más temprano. No habrá actividad comercial.

– No funcionará el transporte público en las ciudades durante la jornada del censo (Metropolitano, Metro de Lima, corredores viales, combis, buses, etc.).

– El transporte interprovincial terrestre, aéreo, marítimo y fluvial funcionará con normalidad en todo el territorio nacional.

– Las personas podrán trasladarse a un centro de atención en caso de emergencia médica.

– No habrá liturgias, misas o cultos religiosos durante la disposición de inamovilidad. Esto actos podrán realizarse antes de las 08:00 y después de las 17:00 horas del día del censo.

– Serán censadas todas las personas que hayan pasado las 00:00 horas del 22 de octubre dentro del territorio nacional o en sus aguas jurisdiccionales. Por tanto, si un turista está en el país al momento de dicha jornada deberá ser censado.

– Los turistas que lleguen al Perú luego de las 00:00 horas del día del censo recibirán una constancia de libre lránsito, pero no serán censados.

– Los extranjeros que hayan pasado la noche (00:00 horas) del domingo 22 de octubre en territorio nacional también serán censados.

– Todas las personas de 12 y más años de edad deben responder de manera autónoma las preguntas del empadronador. En caso de que presenten alguna dificultad severa para brindar información, la proporcionará el jefe/a del hogar u otra persona de la familia de 18 o más años de edad.

– Las personas que viajen el día del censo a un destino nacional o internacional tendrán facilidades para trasladarse, gracias a las empresas de taxi autorizadas.

– Si una persona pasó la noche en un lugar distinto a su vivienda habitual será censada en el lugar donde estuvo del sábado 21 de octubre al domingo 22 octubre del 2017.

– El jefe(a) del hogar es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal y que vive permanentemente en la vivienda.

-Los bebés que nazcan después de las 00:00 horas del domingo 22 no serán registrados por los empadronadores censales, pues, no estuvieron antes del “corte” o del momento de la “fotografía” (00:00 horas), sino que llegaron después.

– Quienes fallezcan la madrugada del domingo 22

o en el transcurso de ese día sí entrarán al censo, porque estuvieron presentes en el momento de la “fotografía” o del “corte”, aunque luego murieron.

– Por excepción, todas las personas que viajen al exterior después de las 00:00 horas del día del censo, por vía aérea, marítima, fluvial, lacustre o terrestre, se sujetarán a un censo especial.

Datos

– Los empadronadores van en equipos de 6 y serán conducidos por un jefe de sección. Habrá seguridad policial.

– La cédula censal está dividida en cinco capítulos y contiene 47 preguntas que serán formuladas al jefe o jefa del hogar y demás miembros de la familia.

-Se deben consignar el nombre y apellidos de la persona censada. Esos datos le permitirán al empadronador tener un orden de las personas para hacer seguimiento y establecer correctamente la relación de parentesco de cada persona en relación con el jefe o jefa del hogar.

-No se preguntará por los ingresos que se perciben. Es un tema que no se investiga en este censo.

– Un millón de empadronadores participarán en los Censos Nacionales 2017. Cifra supera largamente la meta inicial de empadronadores y evidencia el compromiso cívico de la población peruana.

– El INEI pide recibir a los empadronadores y brindarles facilidades. No es necesario permitirles el ingreso en sus viviendas, pueden atenderlos en la puerta, pero eso es opcional.

– En el área rural el empadronamiento se realizará del 23 de octubre al 6 de noviembre, y no habrá inamovilidad.

– Mediante pregunta sobre idioma o lengua materna se identificarán las 47 lenguas originarias de nuestro país.

– La pregunta de autoidentificación étnica permite registrar la diversidad étnica y cultural del Perú.

– El censo es una actividad cívica obligatoria. Es completamente gratuita. No se debe pagar ninguna cantidad a los funcionarios/as censales que visiten los hogares para realizar las entrevistas.

– En gran parte del territorio los Censos Nacionales 2017 se realizarán en un solo día (área urbana) y en las zonas alejadas (área rural) durarán 15 días (del 23 de octubre al 6 de noviembre).

– Luego de terminar el censo en una vivienda, el empadronador debe pegar en la puerta principal la etiqueta de “Vivienda Censada”.

– Se podrá censar a las personas sin vivienda, indigentes, con problemas mentales y sin hogar o las que se encuentran en viviendas colectivas.

-Podrán salir de su casa el día del censo todas aquellas personas que trabajan en empresas o instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus actividades no pueden paralizarlas, tales como: agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, establecimientos de salud, empresas de taxi, comisarías, bomberos, seguridad, hoteles, de comunicaciones, entre otras. Todas ellas deberán haber sido censadas la semana previa a la jornada nacional, en una oficina de censo de su distrito o en su misma empresa.

-El 22 de octubre habrá un censo especial en hospitales, centros, puestos o postas de salud, clínicas, cárceles, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación o centros correccionales, asilos, casas de reposo, orfelinatos, aldeas infantiles, casas hogar, hospicios, conventos, monasterios o similares, cuarteles, campamentos, bases de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, escuelas militares y policiales, comisarías, internados de colegios, residencias universitarias, seminarios religiosos, buques de guerra, entre otros.

(Fuente: Andina)

