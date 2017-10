Alan García dice que hay “mala fe” en quienes se preguntan de qué vive

El expresidente Alan García aseguró hoy que todos sus ingresos percibidos a lo largo de los años tienen un origen lícito, y que, al haber dos exmandatarios presos y uno requerido por la justicia peruana, existe mala fe en quienes se preguntan de qué vive.

Dijo que, a pesar de haber sido investigado durante seis años por el Congreso de la República y el Ministerio Público, nunca se ha demostrado que sus propiedades, bienes o ingresos no hayan sido obtenidos de forma legal o como producto de sus actividades profesionales.

En entrevista con RPP, Alan García detalló que hasta antes de la última campaña electoral ganó mucho dinero como conferencista internacional, y que aún percibe su pensión de expresidente y una remuneración como director del Instituto de Gestión Pública de una universidad privada.

“Y he tenido la fortuna de que algunos libros me han dado recursos. Si se suma todo eso, se encuentra en mis cuentas corrientes (…). El que se pregunte de qué vive (Alan García) lo hace de mala fe. No soy un incapaz de hacer conferencias y en escribir libros”, remarcó el exgobernante.

Agregó que, frente a la actual situación de los expresidentes Alberto Fujimori (preso), Ollanta Humala (con prisión preventiva) y Alejandro Toledo (con orden de requisitoria), existe la obsesión de ver a Alan García en similares circunstancias.

En ese sentido, el líder aprista, consideró que las nuevas reglas de la política actual son usadas judicialmente, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, para criminalizar a los adversarios políticos y destruirlos, como -según dijo- sería su caso.

(Fuente: Andina)

