Agroexportaciones crecieron 30% entre enero y julio

En los primeros siete meses del año las exportaciones agrícolas sumaron US$ 5.120 millones, lo que decantó en un incremento de 22,9% en comparación con igual periodo de 2021. Las exportaciones no tradicionales crecieron 14,4% acumulando US$ 4.562 millones, entre ellas destacaron la palta, las uvas, los mangos, los arándanos y los espárragos.

Los envíos agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 588 millones, cifra que significó un aumento significativo de 212,2% respecto a igual período de 2021, debido a las mayores colocaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 529 millones) y melaza de caña (US4 4,4 millones), cuyas ventas aumentaron 255,7% y 14,1%, respectivamente.

Fuente: Alerta Económica