Adex, rechaza iniciativa que busca restar transparencias a la cadena logística

La Asociación de Exportadores (ADEX) rechazó el intento de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, de derogar los artículos 11, 12 y 13 del Decreto Legislativo N° 1492 –busca transparentar el modelo logístico y hacer más competitiva la oferta exportable nacional– lo que sería un gran revés para el sector exportador que ha sido muy golpeado por la pandemia y otros factores internos y externos.

La norma fue aprobada en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento al Ejecutivo a fin de luchar contra el avance del Covid-19, promueve la digitalización de la totalidad de los procesos y trámites logísticos y busca transparentar la cadena logística, con lo cual contribuye a la reactivación económica.

Algo resaltante del Decreto Legislativo N° 1492 es que busca prevalecer el concepto de ‘quien contrata paga’, evitando que los exportadores e importadores asuman sobrecostos que no corresponden al servicio contratado.

En el caso del transporte marítimo de mercancías, el dueño o consignatario solo debe pagar aquellos conceptos que elige y ninguno otro más. “En ADEX consideramos que el dispositivo vigente fortalece la transparencia de las operaciones de comercio exterior y eso es algo muy positivo”, refirió el presidente del gremio, Erik Fischer Llanos.

No tener costos logísticos competitivos –añadió– frena el desarrollo del país, en ese sentido, solicitamos a los congresistas responsabilidad para tomar decisiones respecto a ciertas normas elementales, tomar en cuenta las urgentes necesidades del comercio exterior, ayuden a superar esta crisis económica y sanitaria y proyectar al Perú hacia la mejora de su competitividad.

“La cadena logística no tiene fronteras. Esta norma (Decreto Legislativo N° 1492) no solo tiene que ver con el comercio en el país, sino con la reactivación económica y no lo lograremos si no sacamos adelante las exportaciones”, apuntó.

Se debe señalar que la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento busca incluir en uno de los plenos del Congreso, antes del cierre de la presente legislatura, una votación en contra del Decreto Legislativo N° 1492 que eliminaría la transparencia en la cadena logística del sector de comercio exterior y significaría un grave retroceso en la búsqueda de mejorar la competitividad del país.

“Las exportaciones enfrentan una serie de sobrecostos que les resta competitividad respecto a sus pares de otros países, Existe una gran preocupación por las iniciativas en el parlamento, es importante actuar sin apasionamientos y que los proyectos tengan un sustento técnico que tengan como norte el crecimiento y el desarrollo sostenido del Perú”, concluyó.