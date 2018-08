10 recomendaciones para frenar la Contaminación Electromagnética

El también conocido como Electrosmog es generado por la radiación de artefactos eléctricos como teléfonos celulares, emisores de Wifi, teléfonos, laptops, televisores, tablas, escáneres de seguridad, hornos microondas, etc.

Estudios revelan que el electrosmog puede convertirse en un problema de salud pública, ya que puede generar alteraciones nerviosas, pérdida de la calidad del sueño, riesgo de tumores cancerígenos, problemas inmunológicos y de fertilidad, riesgo de leucemia en niños, etc.

Este miércoles 29 de agosto, se dará la Conferencia de Prensa “Electrosmog un creciente problema de salud pública” en el hotel Country club a las 9:30 am.

Alteraciones nerviosas, pérdida de la calidad del sueño, electro hipersensibilidad, pérdida de la fertilidad, problemas en el sistema inmunológico, afecciones en el sano desarrollo fetal son algunos de los riesgos que el llamado electrosmog o contaminación electromagnética representan para los seres humanos.

Así mismo, el electrosmog representa riesgos de tumores cancerígenos, leucemia en niños y enfermedades neurodegenerativas en las personas. En las mascotas, puede generar alteraciones nerviosas y problemas inmunológicos, en el medio ambiente se ha comprobado que produce alteraciones a las rutas migratorias de las aves y riesgo de extinción de las abejas. Y además de todo, afecta el funcionamiento de los mismos dispositivos electrónicos.

Hablar de electrosmog o contaminación electromagnética es concienciar sobre la exposición del ser humano y animales a la radiación generada por artefactos eléctricos tan comunes como: teléfonos celulares, emisores de Wifi, teléfonos, laptops, televisores, tablas, escáneres de seguridad, hornos microondas, entre muchos otros.

Este llamado de atención es impulsado por científicos de todo el mundo debido a los riesgos que puede significar para la salud de seres humanos, para el comportamiento de animales, así como el funcionamiento de las tecnologías que nos rodean, el constante y frecuente exposición a estos aparatos.

Es por esta razón que Joaquín Machado, Joaquín Machado, Presidente de NOXTAK Clean Technologies, empresa especializada en soluciones para reducir las interferencias electromagnéticas y la polución eléctrica, da 10 recomendaciones para evitar que el electrosmog perjudique la salud.

Usar equipos cableados eléctricos de calidad

Evitar exceso de conexiones eléctricas alrededor de la cama.

No tener en el dormitorio el router de Wifi.

No dormir con la televisión prendida.

Evitar las llamadas telefónicas. Usar mensajería.

Evitar al máximo hablar por celular. No usarlo en sótanos o lugares subterráneos, así como en espacios cerrados o entre muchas edificaciones porque las emisiones son mayores.

No colocar los dispositivos prendidos junto a los órganos sexuales.

No colocar las laptops directamente sobre las piernas.

No dejar cargando el celular toda la noche.

No colocarse el teléfono celular debajo de la almohada para usarlo como despertador. Si se usa como despertador, reproductor de música o películas en la noche antes de dormir, colocarlo en modo avión.

“Evitar la contaminación electromagnética es una tarea mancomunada; y lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de los efectos y consecuencias que las radiaciones pueden tener sobre la vida de humanos, animales e incluso el medio ambiente”, sostuvo Machado.

Hasta hace no mucho no se sabía que sufrir de alteraciones nerviosas, pérdida de la calidad del sueño, electro hipersensibilidad, pérdida de la fertilidad y de problemas inmunológicos, por solo citar algunos padecimientos, está relacionado con la existencia y exposición al electrosmog.

Ahora, gracias a estudios como Proyecto Internacional sobre campos electromagnéticos o «Proyecto Internacional CEM», iniciado en 1996 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar los efectos sobre la salud de la exposición a un número y variedad creciente de fuentes de campos electromagnéticos, se han publicado aproximadamente 25.000 artículos sobre los efectos biológicos y aplicaciones médicas de la radiación no ionizante.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación electromagnética avanza silenciosamente hacia un problema de salud pública, afectando a la población en general; a diferencia de años atrás, cuando las interferencias eran un problema exclusivo de empleados de instalaciones industriales.

“El electrosmog debe ser tratado a tiempo mediante programas de asistencia social, educación en las comunidades, políticas renovadas y, sobre todo, la planificación consciente de las instalaciones de nuevas tecnologías. Además, es necesario migrar a tecnologías y cableados eléctricos limpios de interferencias, tecnologías amigables no solo al medio ambiente sino al humano y animales también”, agregó Machado.

“Durante la última década, el problema de interferencias o contaminación electromagnética ha crecido más de cien veces no solo en el Perú, sino también a nivel mundial, afectando de forma global tanto a usuarios tecnológicos frecuentes como a personas corrientes”, dijo.

Soluciones para contrarrestar los efectos del Electrosmog:

“Es importante destacar que también hay soluciones tecnológicas que permiten neutralizar el problema sin importar los hábitos de uso de aparatos electrónicos de cada usuario. Estas opciones, son las que permitirán migrar a tecnologías limpias y amigables con el ser humano”, dijo Machado, líder de NOXTAK Clean Technologies.

Mediante la aplicación de filtros especializados a los aparatos tecnológicos, que permiten limpiar la interferencia de los mismos, NOXTAK Clean Technologies ofrece soluciones importantes en la erradicación del creciente problema de salud pública, cuyos beneficios incluyen:

Neutralización de los potenciales daños a la salud de los usuarios, aumento de la vida útil de sus equipos (entre el 20% y 70%), mejora de la calidad de las comunicaciones, ahorro y optimización del uso de la energía, cuidado de los animales frente a las alteraciones nerviosas que podrían sufrir al estar cerca de dichos equipos tecnológicos.

