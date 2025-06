Tripp Lite presenta estación de conexión multipuerto para trabajar desde cualquier lugar

Tripp Lite, uno de los fabricantes más importantes del mundo en protección de energía y soluciones de conectividad, presenta la estación de conexión USB C multipuerto, U442. Permite a los usuarios agregar puertos HDMI 4K, USB A, USB C y Ethernet a sus equipos notebooks o tablets.

Es ideal para transmitir audio digital y video a una pantalla grande, una memoria USB u otro periférico USB, alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con Carga PD, conectar una red Gigabit Ethernet y mucho más, todo al mismo tiempo.

“Estamos frente al fenómeno del work from anywhere, que impulsa a las personas a trabajar desde cualquier lugar, y las soluciones de conectividad son elementos claves para potenciar la calidad de su trabajo y su nivel de productividad. Con esta nueva línea de estaciones de conexión, las personas pueden cargar sus dispositivos más fácilmente, compartir información y estar permanentemente conectados”, explica Juan Pablo Ortúzar, Vicepresidente de Ventas para América Latina y el Caribe de Tripp Lite.

La serie de docking station de Tripp Lite transmite señales de audio y video de fuentes USB DisplayPort Modo Alterno, soporta resoluciones de 4K Ultra HD de hasta 3840 x 2160 para video 4K x 2K nítido y conecta a una red Gigabit Ethernet cableada de 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps cuando no hay Wi-Fi disponible. Asimismo, permite la carga rápida de dispositivos compatibles gracias a su salida de energía de 20V 3A (60W).

Sus puertos USB C, USB A y tarjeta de memoria, permiten la conexión de memorias USB y otros periféricos, y convierte el puerto USB C o Thunderbolt 3 de los dispositivos móviles, en una estación de trabajo en todo lugar.

Los docking U442 de Tripp Lite soportan USB C DisplayPort Modo Alterno para transmitir señales de audio y video; así, los usuarios pueden enviar video 4K y audio digital a un monitor, televisor o proyector compatibles, sin instalar controladores de software especiales. Por otra parte, la compatibilidad con HDCP 2.2 permite transmitir contenido de Amazon y Netflix de 4K sin complicaciones.

“Estas soluciones hacen más fácil reproducir video desde una laptop o PC en una pantalla HDMI, acceder a una red Ethernet por cable en un lugar sin Wi-Fi o con Wi-Fi deficiente, cargar dispositivos conectando los cargadores de pared al puerto de carga USB C PD, transferir datos a y desde una unidad flash USB o tarjeta de memoria, y hasta conectar un micrófono o audífonos para grabar un podcast o escuchar música. En Tripp Lite pensamos que, en adelante, soluciones de este tipo permitirán que el Work from anywhere sea una realidad posible para millones de personas”, señala Juan Pablo Ortúzar.