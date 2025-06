Titular del MEF:Economía peruana se recuperara a nivel mundial

Tras varios meses de fuertes contracciones debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, la economía peruana mostraría un ritmo rápido de recuperación y por consiguiente, un considerable crecimiento para el 2021, principalmente dentro del primer trimestre de ese año, estimó el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

“Los meses han pasado y las cifras que tenemos para el último trimestre del 2020 y de lo que esperamos en el primer trimestre del 2021 no son tan desalentadoras, por lo cual creemos que la economía peruana tendría una recuperación más rápida de la que se esperaba, más que la de muchos vecinos latinoamericanos e incluso una de las recuperaciones más rápidas del mundo”, manifestó.

Durante su participación en la charla “Los desafíos globales y la economía peruana al 2021”, del XXXI Seminario Anual de Investigación: “Perú 2021-2026 retos y oportunidades en el nuevo contexto global», organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el titular del MEF precisó que estas proyecciones no son accidentales.

“Algunas tienen que ver con la evolución de la pandemia; la situación actual es mucho mejor que en meses anteriores, y en términos de política económica es más manejable, lo cual permite reaccionar con más de confianza y menores riesgos con las actividades económicas y eso ayuda sustantivamente a la recuperación”, explicó Mendoza.

Otro elemento al que no se da el peso que corresponde –según dijo- es al de políticas macroeconómicas fiscales, las cuales ayudaron en los momentos más críticos a los hogares -en una magnitud que no ha sido quizás suficiente- y también a las empresas, no a reactivarse sino a mantenerse operativas.

“Reactiva Perú, ese esfuerzo enorme de los 60 mil millones de soles que llegó a las empresas pequeñas, medianas y grandes, impidió la destrucción del aparato productivo. Es cierto que hay empresas que han cerrado, pero sin estas iniciativas, además de programas fiscales del MEF, y otros como la postergación de impuestos, facilidades tributarias y todo ello, hoy no tendríamos las empresas que estaban listas para la reapertura que está permitiendo por lo menos del lado de la oferta un recuperación importante del nivel de actividad económica”, detalló.

Asimismo, agregó que desde el aparato estatal también el confinamiento había impedido el crecimiento de un segmento importante como es el rubro de la inversión pública. “Retirado el confinamiento la inversión pública ha resucitado y esperamos el próximo año tenga una dinámica sobresaliente, creciendo a más de dos dígitos”, proyectó.

En pos de recuperación

El ministro Mendoza aseguró que la actual gestión tiene un reto complejo; reactivar la economía y dar las señales de que están en el camino de un restablecimiento seguro de las actividades económicas. “Queremos junto con el BCR y la SBS contribuir a garantizar esa estabilidad macroeconómica tan indispensable para el florecimiento de la inversión privada”, subrayó.

Remarcó que este año “al Perú le ha ido como a todos los países en el mundo, mal en términos de salud y en economía”, sin embargo, la dinámica de la economía fue un poco distinta, a diferencia de sus pares regionales.

“Perú fue sumamente golpeado, y quizás el clímax del golpe estuvo hacia mitad de año (junio o julio) y así lo expresaban las cifras del segundo trimestre de este 2020, un periodo duro, pues en ese periodo el PBI se cayó en 30%, el empleo global se cayó en 40%, en Lima Metropolitana en 55%, y la inversión privada en 60% y la inversión pública en 70%”, acotó.

En ese sentido, sostuvo que la vacuna es un instrumento importantísimo pues tendrá un potente efecto reactivador. Aseguró que parte de la recuperación que se producirá en Europa o en EE.UU. será por el efecto vacuna.

“Esta vacuna deberíamos tenerlo en el plazo más breve posible, pero debo decir que no es tan fácil gestionar una vacuna. Tiene muchos más problemas que los que la opinión pública pueda creer, pero sí podemos asegurar que desde el MEF pondremos la infraestructura y recursos que se subordinarán a las necesidades de financiamiento de este instrumento que no es indispensable solo para reactivación, sino para proteger la salud de todos los peruanos”, concluyó.

En este encuentro con el titular del MEF, participaron el gerente Central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas; la presidenta del Instituto Peruano de Acción Empresarial, Elena Conterno; el investigador de la PUCP, Oscar Dancourt; y la gerente del Programa Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial en el Perú, Tanja Goodwin. Puede acceder a la grabación del evento en: https://fb.watch/2rxNgBgIzG/