Salesforce presente en el 18vo Congreso Internacional de Retail

Salesforce, el líder global de CMR, anuncia su participación en el 18vo Congreso Internacional de Retail, evento organizado por Seminarium del 28 de septiembre al 1 de octubre del 2021, cuyo objetivo es entender la situación actual del comercio minorista, tanto a nivel mundial como regional y local para proyectar sus perspectivas futuras.

Dirigido a empresarios, directivos, gerentes generales, gerentes comerciales, gerentes de marketing, proveedores y consultores de las diversas áreas vinculadas al mercado minorista, el 18vo Congreso Internacional de Retail buscará discutir acerca de la llegada e impacto de las nuevas tecnologías disruptivas en el mundo del retail, sobre la importancia de innovar y de apostar por estrategias omnicanales y centradas en la experiencia del consumidor. Se explicarán cuáles son las expectativas del consumidor del futuro latentes en el mercado y cómo adaptarse a los nuevos escenarios, mediante el descubrimiento de nuevas herramientas de gestión para enfrentar tiempos más competitivos.

El 29 de setiembre a las 8 de la mañana, Brian Solís, evangelista global de la innovación de Salesforce, Analista digital, Antropólogo, Futurista, Experto y gran promotor de la innovación global Salesforce, presentará “The future of retail isn’t what it used to be: Reimaging hybrid physical and digital (PhyDi) experiences to drive post-pandemic retail innovation» («El futuro del comercio minorista no es lo que solía ser: Reimaginar las experiencias híbridas físicas y digitales (PhyDi) para impulsar la innovación en el comercio minorista tras la pandemia»).

La pandemia aceleró la adopción de lo digital, lo que cambió los comportamientos de los consumidores de forma permanente. Ahora que el mundo se está abriendo lentamente y con una creciente abundancia de soluciones para proteger a las comunidades del COVID-19; los consumidores indican tener la intención de mantener al canal digital como primera opción en el futuro previsible..

Por otro lado, el 4 de octubre a las 10 a.m. Tomas Taiana, Account Executive – Salesforce Commerce, será parte del “Panel de Discusión: Gestión de datos para generar valor”. Junto con otros expertos de empresas regionales y peruanas, Tomas discutirá sobre cómo una adecuada gestión de datos genera valor para las empresas y por qué las organizaciones deben contar con las herramientas y tecnologías predictivas que les permitan manejar y capitalizar esta data.