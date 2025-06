HyperX firma alianza con el tenista profesional Daniil Medvedev como embajador de marca global

HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP Inc. y la marca líder en videojuegos y esports, anunció hoy al tenista ruso Daniil Medvedev como embajador de marca global de HyperX.

Con solo 25 años de edad, Medvedev es el tenista ruso más exitoso del siglo XX1, con 12 títulos en la categoría individual de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y actualmente clasificado como el segundo mejor tenista del mundo por la ATP. Medvedev, el primer embajador de marca global ruso de HyperX, recibirá una ilustración tipo cómic y participará en las actividades de marketing mundiales.

“Me encantan los videojuegos, tanto que evito llevarlos conmigo a los torneos para concentrarme por completo en la cancha”, Medvedev. “Cuando tengo tiempo para jugar fuera de la cancha, el sonido de alta calidad es esencial para mejorar mi experiencia de juego, y con los audífonos de HyperX me escapo del mundo real y me sumerjo totalmente en las competencias virtuales”.

Conocido por su particular estilo de juego, con una predicción asombrosa de la trayectoria de la pelota y la capacidad de moverse ágilmente por la cancha, las habilidades rápidas y precisas de Medvedev también le sirven cuando compite en algunos de sus videojuegos favoritos, tales como Rainbow Six Siege, FIFA y Fortnite.

Como embajador de la marca HyperX, Medvedev recibirá el trato digno de héroes que brinda HyperX Heroes, incluyendo su propia ilustración de héroe inspirada en su personaje de videojuegos. Medvedev se une a la creciente lista de talentos internacionales de HyperX, incluidos el jugador de futbol americano JuJu Smith-Schuster, los basquetbolistas Gordon Hayward y Aerial Powers, el jugador de hockey sobre hielo Filip Forsberg, el futbolista internacional Dele Alli, el piloto profesional Sage Karam, y los más de 25 streamers e influenciadores que forman parte de la familia HyperX.

“Daniil Medvedev es talentoso tanto en la cancha de tenis como en los juegos virtuales, y nos llena de emoción incorporarlo a la lista de HyperX”, dijo Oleg Bulavko, gerente de esports en HyperX Europa del Este. “Su pasión por los videojuegos y su compromiso de dar lo mejor de sí mismo en la cancha lo convierten en un integrante ideal de la familia HyperX a medida que continúa inspirando a los fans de los videojuegos y los seguidores del tenis en todo el mundo”.

#

Acerca de HyperX

Durante 18 años, la misión de HyperX ha sido desarrollar soluciones de gaming para cada tipo de gamer. La compañía es reconocida constantemente por ofrecer productos que brindan comodidad, estética, rendimiento y confiabilidad. Bajo el lema «WE ARE ALL GAMERS», los audífonos, teclados, mouse, micrófonos con conexión USB y accesorios de consola de HyperX son la elección de los entusiastas del gaming, así como de famosos embajadores, gamers profesionales, entusiastas de la tecnología y los overclockers de todo el mundo porque cumplen con las especificaciones de producto más estrictas y están construidos con los mejores componentes de su clase. Para obtener más información, visite www.hyperxgaming.com.

Acerca de HP

HP Inc. crea tecnología que mejora la vida de todos, en todo lugar. A través de nuestra cartera de productos y servicios de sistemas personales, impresoras y soluciones de impresión 3D, diseñamos experiencias asombrosas. Más información sobre HP Inc. está disponible en http://www.hp.com.

HyperX y el logotipo de HyperX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de HP Inc. en EE. UU. Y / o en otros países. Todas las marcas comerciales registradas y las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.