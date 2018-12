Revelan mala atención en aeropuerto de Arequipa

La congresista Alejandra Aramayo Gaona (FP) denunció la informalidad en la que opera el aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa y la irregular demora en la ejecución de la construcción del nuevo aeropuerto de esta ciudad. Fue durante la Segunda Audiencia Pública sobre la problemática en la infraestructura y prestación de servicios de transporte aéreo en Arequipa, la misma que fue inaugurada por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Ángel Elías Ávalos.

Aramayo adelantó parte de los resultados de sus investigaciones y la situación de este terminal y los servicios aeroportuarios en la región. Dijo que Arequipa es una de las regiones más visitadas después de Cusco y que el tráfico de pasajeros en ese terminal se incrementó en los últimos años.

Entre otros hallazgos mencionó que la operación de 6 aeronaves en hora pico generan saturación de pasajeros en la sala de embarque; de igual manera se incrementó la tarifa por el servicio de estacionamiento del aeropuerto de 2 soles a 6.50 soles y ello no está regulado por Ositran.

Los counters de atención han sido destinados de manera permanente y no por turnos rotativos para facilitar la atención al consumidor. Son uso exclusivo y pueden ser compartidos entre aerolíneas, dijo tyras lamentar que exista una demora en la ejecución de la construcción del nuevo aeropuerto de Arequipa. Alguien se está beneficiando con esta demora, añadió.

Aramayo refirió que hace un año una pasajera sufrió un infarto en el aeropuerto y que se demoraron en auxiliarla. “Personal del tópico no llegó a tiempo, ahora la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú contrata una ambulancia por horas”, sentenció.

El aeropuerto no dispone de certificación de operaciones y servicios aeroportuarios y no cuenta con el manual del aeródromo. “El concesionario ha incumplido el plan anual de equipamiento e inversiones de Arequipa 2018 necesario para garantizar el correcto funcionamiento del aeropuerto; hace un año realicé una visita inopinada y las condiciones de la pista de aterrizaje eran precarias”, remarcó.

La Audiencia Pública se realizó en el auditorio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y contó con la presencia de representantes del MTC, Ositran e Indecopi.

El congresista Miguel Ángel Elías dijo que al tomar conocimiento de los numerosos reclamos sobre los servicios en el aeropuerto como retrasos e incumplimiento del itinerario, le llamó la atención la excesiva demora en la construcción del nuevo aeropuerto de Arequipa que debía culminar en el 2012.

Eddy Carpio, presidente de la Asociación de agencias de viaje, sostuvo que la condición de Rodríguez Ballón debió ser retirada hace tiempo por las deficiencias en el servicio. “Sin ningún argumento técnico se elevaron tarifas en la playa de estacionamiento y las tiendas y restaurantes que funcionan en el aeropuerto son unas islas y cobran lo que se les antoja. Las aerolíneas no cumplen itinerarios, hay retrasos en los vuelos y no son sancionadas como corresponde. Además ya no operan Peruvian y LCP, perjudicando a los usuarios”, finalizó.

