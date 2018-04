El primer bus eléctrico made in Perú recorrerá pronto las calles de Lima

Podrá llevar 25 personas y circular a 60 km/h en zonas urbanas

El bus eléctrico transportará a 25 personas en zonas urbanas y se cargará en 3 horas.

El primer bus eléctrico construido en el Perú y con capacidad para transportar a 25 personas recorrerá en los próximos meses las calles de Lima, anunciaron sus creadores, un equipo conformado por expertos de la Universidad Católica y de la empresa Waira Energía.

Con apoyo de Innóvate Perú (programa del Ministerio de la Producción), este equipo decidió apostar hace cinco años por una tecnología innovadora ante la necesidad urgente de reducir los altos niveles de contaminación del parque automotor limeño.

En el Perú hay muy pocos vehículos eléctricos. Hace un mes llegó el primer bus eléctrico importado con un alto costo, tanto así que el Gobierno propuso otorgar bonos que faciliten su importación.

La Agencia Andina conversó con los ingenieros de la PUCP Franco Canziani y Óscar Melgarejo, creadores de este bus eléctrico que demora en cargar alrededor de tres horas.

“Tenemos un proyecto bastante ambicioso con la Universidad Católica, estamos haciendo un bus eléctrico de fabricación nacional que transporte a 25 personas en zonas urbanas”, explica Canziani, ingeniero mecánico y gerente general de Waira Energía, empresa dedicada a la fabricación de movilidad eléctrica como bicicletas y carros.

Made in Perú

Para crear este bus, nos explica el ingeniero electrónico Oscar Melgarejo, se utilizó la estructura básica de un automóvil, pero además dos motores de alta potencia y un banco de baterías ionizadas.

Lo que fue modificado es el chasis por un sistema que permita inclinarse para subir y bajar con mayor comodidad, incluso pensado para personas con discapacidad. Lo que buscan con este proyecto es dar a conocer soluciones modernas más humanas y amigables.

“En este momento estamos en fase de montaje, para luego pasar a las pruebas. A esta plataforma le falta sus asientos, carrocerías, vidrios, pero en los próximos 3 meses estimamos que ya debe estar circulando en las calles con un permiso especial. Si algún municipio o institución quiere utilizarlo es bienvenido” comenta Franco Canziani, quien ya convirtió un carro convencional en eléctrico en su taller de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

Este ingeniero mecánico explica que la conversión fue bastante simple. El principal costo está en las baterías pues su carro lleva 18 baterías pequeñas que duran para 80 kilómetros, y se carga en 8 horas en un toma corriente normal. El carro puede ir hasta 60 km/h, una velocidad bastante razonable para el ámbito urbano.

Bus eléctrico

Ventajas del bus eléctrico

Para estos ingenieros las principales ventajas que tiene el bus eléctrico son: no produce emisiones, no contamina el medio ambiente, no necesita mucho mantenimiento, no hay que cambiar el aceite, incluso ya no se hace un afinamiento.

El principal costo estaría en la batería, que sí hay que cambiarla. Sumado a ello, hay otra gran ventaja es que en el Perú el costo de la energía eléctrica es bajo.

Sin embargo, lo que hace falta es la cultura de un transporte sostenible. “Si miramos lo que se está haciendo en la región con respecto a vehículos eléctricos, nuestro país se encuentra bastante retrasado”, coinciden Canziani y Melgarejo.

Según dijeron, se necesita una mejor legislación y que la gente no le tenga temor a este tipo de vehículos, pues son más seguros y más económico. Además, no se necesitan electrolineras uno puede cargarse en casa o en el trabajo. Sin duda los vehículos eléctricos son el futuro del transporte.

Dato

La Oficina de Innovación de la PUCP gestionó los fondos para que el vehículo eléctrico sea financiado; además realizó todo el seguimiento y asesoría del proyecto.

Por María Fernández Arribasplata

(Fuente: Andina)

