El jefe de Estado ratifica compromiso del Gobierno de atender y viabilizar proyectos, además indicó que evaluará el trabajo de sus ministros.

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseveró que ha dado indicaciones expresas a los ministros de Estado para que reciban a los alcaldes en Lima y canalicen las necesidades más urgentes de cada región.

“Señores alcaldes, acérquense a los ministros, porque ellos tienen el encargo de recibir cada una de sus necesidades. Y si es para otros sectores, vayan a Lima en familia, como un equipo, para poder atenderlos en bloque, todos serán bienvenidos”, remarcó desde Pucallpa.

En ese contexto, sostuvo que para solucionar los grandes problemas que tiene el Perú se necesita más voluntad política que la sola presencia de sus autoridades. “Yo vengo de un centro poblado, siento como cualquier hombre del campo y estoy aquí

para asumir compromisos con el pueblo. Vamos a pedirles cuentas a nuestros ministros”, puntualizó el mandatario.

El mandatario, dijo además, que en su gestión de gobierno se está priorizando la salud de los peruanos, más vacunas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y la realización de proyectos en diferentes zonas del Perú. “Nosotros lo dijimos en campaña y hoy lo sostenemos: ¡Basta de mendigar para que el agua sea un derecho constitucional! Y también dijimos que la salud es importante.

Por eso, desde que ingresamos a este gobierno hemos asumido esa responsabilidad”, manifestó durante un encuentro con autoridades regionales y locales de Ucayali.

El jefe de Estado reiteró la necesidad de que los altos funcionarios del Ejecutivo y las autoridades provinciales y locales trabajen de forma coordinada para canalizar de forma transparente y eficiente los proyectos prioritarios para esa región.

Por último, el presidente Castillo sostuvo que toda obra que se realice en la región Ucayali debe hacerse con transparencia y sin cometer actos de corrupción. Pidió a la población ayudar al gobierno para que se haga una gestión correcta a favor de los

intereses regionales.