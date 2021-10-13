Fútbol: La Jornada 12 presenta a un Perú decidido a luchar ante Argentina

A un día que se juegue la jornada 12, las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022 ingresan a una fase decisiva en el que Brasil defenderá su invicto ante un aturdido Uruguay y Argentina saldrá a mantener afinada la sinfonía frente a una selección peruana herida decidida a dar pelear; Colombia y Ecuador prometen sacarse chispas.

La recta final de una exigente triple fecha también llevará la acción a la altitud de La Paz donde Bolivia, agrandada por su reciente triunfo ante Perú, intentará tumbar a Paraguay. Y Chile, que sometió a los guaraníes en Santiago para seguir en carrera, tendrá la tarea de bajar la moral a una Venezuela que dio la nota en la previa al vencer al talentoso Ecuador.

Brasil confía, Uruguay duda

Colombia se encargó el domingo de sacarle al Brasil de Tite el puntaje perfecto, pero Neymar y sus compañeros siguen invictos y que cortarán boleto a Catar más temprano que tarde.

Con 28 puntos, la ‘Canarinha’ confiada en su potencial espera a La Celeste en Manaos donde tendrá el apoyo de su público, unos 10.000 espectadores habilitados, tras la soledad impuesta por la pandemia.

La ‘Seleção’ empató sin goles en su visita a Barranquilla y demostró por primera vez en estas clasificatorias que puede dejar puntos por el camino.

Sin Casemiro y con un desenchufado Neymar, que avisó que Catar podría ser su último Mundial, estuvo lejos de brillar, pero tuvo pinceladas de fútbol que pueden complicar y mucho a los celestes.

Enfrente tendrá a un equipo uruguayo que sufrió un humillante 3-0 ante Argentina, en una noche en la que mostró un rendimiento preocupante de cara a lo que queda de camino rumbo a Catar.

Desaparecidos en acción, los goles de Luis Suárez y Edinson Cavani se extrañan más que nunca y el mal humor del veterano entrenador Oscar Tabárez refleja las horas bajas del equipo.

Perú sale a luchar

Argentina sigue la celebración de su conquista en la Copa América y Uruguay fue la última víctima del renacer albiceleste. También en Buenos Aires, Messi y compañía recibirán a un alicaído Perú que frenó su recuperación al caer en La Paz ante Bolivia (1-0).

Con 22 puntos, Argentina buscará extender el romance que vive el equipo de Lionel Scaloni con una hinchada que dejó atrás años de cuestionamientos para apoyar incondicionalmente al equipo.

«Ojalá esta comunión con la gente dure mucho», admitió Messi, máximo artillero histórico de la Albiceleste con 80 goles.

«Es cada vez más lindo poder vivir y disfrutar esto», confesó.

Para los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca el problema está en frenar al delantero del PSG y a un equipo de Scaloni que encontró la receta para jugar a ritmo de su estrella, sin renunciar a atacar y conseguir los goles que tanto necesita para salir de la séptima posición con 11 puntos.

Los peruanos podrían sumar a su larga lista de bajas a Luis Advíncula, quien registra tiene una lesión muscular. Los medios argentinos informaron ayer de ese nuevo golpe.

De no estar Advíncula, su posición sería ocupada por Jhilmar Lora o Oslimg Mora, quien fue convocado de urgencia previo al cotejo frente a Bolivia en La Paz.

Colombia y Ecuador preparan pirotecnia

Liderados por un David Ospina que ordena al equipo y saca pelotas imposibles, Colombia llega envalentonado a defender su bastión de Barranquilla ante un Ecuador que tropezó al caer ante Venezuela.

Los ecuatorianos marchan terceros con 16 puntos, delante de Uruguay que con mismo puntaje es cuarto por diferencia de goles, y Colombia figura quinta a una unidad.

A partir de allí el mini-quiebre en la tabla lleva a Paraguay que con 15 puntos debe levantarse rápido de la caída ante Chile en una visita de alto riesgo a Bolivia, antepenúltima en las posiciones.

Y en duelo picante, el renacido Chile de la mano de los incombustibles Arturo Vidal y Alexis Sánchez, con diez puntos recibe a una colista Venezuela que se resiste a soltar el sueño de ir a su primer Mundial.

Jueves 14 de octubre

15:00 horas:Bolivia-Paraguay

16:00 horas: Colombia-Ecuador

18:30 horas: Argentina-Perú

19:00 horas: Chile-Venezuela

19:30 horas: Brasil-Uruguay

Posiciones:

Pts J G E P Gf Gc

Brasil * 28 10 9 1 0 22 3 Argentina * 22 10 6 4 0 18 6 Ecuador 16 11 5 1 5 20 13 Uruguay 16 11 4 4 3 13 13 Colombia 15 11 3 6 2 16 16 Paraguay 12 11 2 6 3 9 13 Perú 11 11 3 2 6 10 18 Chile 10 11 2 4 5 11 14 Bolivia 9 11 2 3 6 13 25 Venezuela 7 11 2 1 8 8 19

Fuente: Agencia Andina