20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioNacionalPresentan autógrafa de ley que fomenta el empleo de los jóvenes
NacionalPolítica

Presentan autógrafa de ley que fomenta el empleo de los jóvenes

peruinforma
By peruinforma
0
746
Congresista Diana Gonzáles Delgado participa en la Firma de autógrafa «Ley que fortalece el mercado laboral»., organizado por su despacho. Con la participación del congresista Alex Paredes.

La legisladora Diana Gonzales Delgado (Avanza País), presidenta de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y el legislador Alex Paredes Gonzales (BMCN), presentaron la autógrafa de la ley que permite fortalecer el mercado laboral formal a través de la unificación del Certificado Único Laboral para jóvenes, aprobado por unanimidad en la sesión del 4 de mayo por el Pleno del Congreso.

El evento se llevó a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, del Palacio Legislativo, con la presencia de decenas de jóvenes estudiantes que cursan las carreras Administración y Contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú.

Gonzales Delgado afirmó que, con la emisión del Certificado Único Laboral para jóvenes, los potenciales empleadores podrán verificar rápidamente su contenido, respecto a sus antecedentes penales, policiales y judiciales; así como información vinculada a la experiencia laboral y formación académica, simplificando la obtención de esta data, sin depender de los anteriores empleadores.

Cabe resaltar que este documento es gratuito y automático, además es emitido y firmado digitalmente por el Ministerio de Trabajo, contando con mecanismos que permiten la verificación de su autenticidad.

Por su parte, Alex Paredes Gonzales (BMCN) se refirió al proceso que padecen los jóvenes para insertarse en el campo laboral cuando concluyen sus estudios. Además, resaltó que la futura norma contribuirá a brindar igualdad de oportunidades a todo joven que postule a un puesto de trabajo.

Ambos parlamentarios solicitaron al Poder Ejecutivo a promulgar rápidamente la autógrafa remitida por el Congreso, para su inmediata puesta en vigencia en favor de los millones de jóvenes del país.

Artículo anterior
Congreso elige como nuevo defensor del pueblo a Josué Gutiérrez Cóndor
Artículo siguiente
Realizan ceremonia de reconocimiento por 40 años de Batalla de Sacsamarca
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Nacional

Ministro Carrasco promete atacar la extorsión y el sicariato con inteligencia...

peruinforma - 0
El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, se comprometió a utilizar las herramientas de inteligencia e investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP)...
Ciencia y Tecnología

Telemedicina:Minsa brindó más de 165 000 atenciones a pacientes oncológicos durante...

peruinforma - 0
También se realizaron 45 145 atenciones oncológicas presenciales y 10 377 en cuidados paliativos en el contexto de la pandemia por COVID-19 En el marco...
Nacional

Presidente Castillo y ministro Guillén inauguran complejo policial para fortalecer lucha...

peruinforma - 0
El ministro del Interior, Avelino Guillén, y el presidente de la República, Pedro Castillo, participaron en la inauguración del Complejo Policial N. 1 de...
Nacional

Walter Ríos renunció al cargo de juez superior

peruinforma - 0
El presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez superior ante el Consejo Ejecutivo del...