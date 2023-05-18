Presentan autógrafa de ley que fomenta el empleo de los jóvenes

La legisladora Diana Gonzales Delgado (Avanza País), presidenta de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y el legislador Alex Paredes Gonzales (BMCN), presentaron la autógrafa de la ley que permite fortalecer el mercado laboral formal a través de la unificación del Certificado Único Laboral para jóvenes, aprobado por unanimidad en la sesión del 4 de mayo por el Pleno del Congreso.

El evento se llevó a cabo en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, del Palacio Legislativo, con la presencia de decenas de jóvenes estudiantes que cursan las carreras Administración y Contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú.

Gonzales Delgado afirmó que, con la emisión del Certificado Único Laboral para jóvenes, los potenciales empleadores podrán verificar rápidamente su contenido, respecto a sus antecedentes penales, policiales y judiciales; así como información vinculada a la experiencia laboral y formación académica, simplificando la obtención de esta data, sin depender de los anteriores empleadores.

Cabe resaltar que este documento es gratuito y automático, además es emitido y firmado digitalmente por el Ministerio de Trabajo, contando con mecanismos que permiten la verificación de su autenticidad.

Por su parte, Alex Paredes Gonzales (BMCN) se refirió al proceso que padecen los jóvenes para insertarse en el campo laboral cuando concluyen sus estudios. Además, resaltó que la futura norma contribuirá a brindar igualdad de oportunidades a todo joven que postule a un puesto de trabajo.

Ambos parlamentarios solicitaron al Poder Ejecutivo a promulgar rápidamente la autógrafa remitida por el Congreso, para su inmediata puesta en vigencia en favor de los millones de jóvenes del país.