Congreso elige como nuevo defensor del pueblo a Josué Gutiérrez Cóndor

El Pleno del Congreso eligió como nuevo defensor del pueblo al excongresista Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, con 88 votos a favor, veinticuatro en contra y nueve abstenciones, con lo cual superó los dos tercios del número legal de congresistas que exigía un máximo de 87 votos, de acuerdo al artículo 161 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Durante la sesión el presidente del Congreso, José Williams Zapata anunció que después de ser conocido el informe del grupo especial responsable del proceso, no se realizaría ningún debate, con lo cual todo el proceso no demoró más de una hora.

En el proceso de elección el candidato, Jorge Luis Rioja Vallejos, quien fue el primero en ser evaluado por la asamblea, quedó en el camino, luego de conseguir 58 votos a favor, 31 en contra y veinticuatro abstenciones.

Gutiérrez Cóndor había sido propuesto por la bancada de Perú Libre, mientras que Rioja Vallejos por el Bloque Magisterial de Concertación Nacional y Acción Popular.

Momentos previos al proceso eleccionario, el titular del Congreso, Williams Zapata, convocó a una Junta de Portavoces para decidir cómo se ejecutaría la elección.

La decisión fue que la votación sería uno por uno de los candidatos, y elegido el primero que alcanzara los 87 votos. El primero en ser votado fue Rioja Vallejos y el segundo Gutiérrez Cóndor.

Antes, el vicepresidente de la Comisión Especial encargada de la Selección de Candidatos Aptos Para la Elección del defensor del pueblo, Arturo Alegría García (FP) dio lectura al informe respectivo y detallado del proceso, de 81 páginas.

El parlamentario pidió un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la madre del titular de ese grupo de trabajo legislativo, Idelso Manuel García Correo (APP) quien no concurrió a la sede del Poder Legislativo, por un tema de carácter familiar.

Alegría García sostuvo que la comisión trabajó arduamente en forma pública y transparente, y que su bancada, aceptó democráticamente la descalificación de su candidata Delia Muñoz Muñoz, a pesar de considerar que era la mejor opción.

En los momentos previos al proceso, fue leída la carta de renuncia del candidato Pedro Cartolín Pastor, quien argumentó razones estrictamente personales y profesionales en la adopción de su decisión, que tenía carácter irrevocable. Agradeció a las bancadas de Podemos Perú y Somos Perú por haberlo convocado.

JURAMENTACIÓN

El presidente del Poder Legislativo, indicó que se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y que oportunamente se convocará a la representación nacional al acto de juramentación.

Luego, suspendió la sesión y la convocó para este jueves a las 09:30 horas.