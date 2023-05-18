20.5 C
Realizan ceremonia de reconocimiento por 40 años de Batalla de Sacsamarca

En el Congreso de la República

En el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a las autoridades, policías y comuneros del distrito de Sacsamarca, Ayacucho, al conmemorarse los 40 años de la Batalla de Sacsamarca, en la que vencieron el grupo subversivo Sendero Luminoso el 21 de mayo de 1983

La ceremonia fue organizada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Diego Bazán, de Avanza País, y el miembro titular de este grupo de trabajo, el congresista Roberto Chiabra, de Alianza Para El Progreso.

En su discurso, Chiabra señaló que Sacsamarca es un ejemplo de comunidad, ya que cuando los peruanos estamos juntos se pueden realizar grandes gestas en beneficio de todos. “Fue esa colectividad nacional entre la comunidad y la policía que permitió que obtuvieran la libertad con su propio esfuerzo”, manifestó.

El parlamentario recordó a los fallecidos y exhortó a los familiares y comuneros de Sacsamarca, a transmitir ese ejemplo de valentía a los jóvenes para que se sientan orgullosos de pertenecer a su distrito.

Acompañaron al congresista Chiabra en la mesa de honor, el suboficial de la PNP (r) Jorge Rodríguez Espínola, valeroso policía que fue parte de la Batalla de Sacsamarca; Orlando Janampa, impulsor de la Ley 31230, que declara el distrito de Sacsamarca pueblo benemérito que luchó contra el terrorismo para la pacificación nacional y uno de los familiares de los combatientes, el Sr. Edufin Cuba Yarcuri.

