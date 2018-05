“Be There With Hyundai” en busca de la mejor frase de aliento mundialista

Las frases ganadoras se pintarán en los buses de los 32 equipos mundialistas.

Los hinchas ganadores de la frase mundialista podrán acompañar a su selección preferida como parte del Team Bus Convoy de Hyundai. Además podrán asistir a un partido mundialista para ver a sus jugadores favoritos.

Hyundai Motor Company, Official Partner de la FIFA, recibió cerca de 160,000 frases de aliento de los miles de fans del fútbol a nivel mundial como parte de su campaña ‘Be There With Hyundai (BTWH)’, las mismas que se convertirán en el estandarte de las 32 selecciones mundialistas que participarán en Rusia 2018. El pasado 26 de abril Hyundai anunció las 03 frases finalistas por cada selección, las mismas que serán sometidas a una nueva votación para elegir la frase definitiva que acompañará a los mundialistas de cada país durante todo su periplo en Rusia.

Los fanáticos del fútbol ahora pueden votar por el lema favorito de su selección en la página web de la Copa Mundial de la FIFA 2018 (www.fifa.com/betherewithhyundai) hasta el 14 de mayo. Los 32 lemas ganadores aparecerán en el autobús de cada selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2018.

Los ganadores de la frase de aliento mundialista serán recompensados ​​con una experiencia exclusiva pues serán parte del convoy oficial de Hyundai que acompañará a las selecciones mundialistas, también conocido como el Team Bus Convoy. Cada ganador y un invitado de su elección viajarán a Rusia, donde podrán acompañar al bus de su selección en un vehículo oficial del convoy Hyundai. Por si esto no fuera poco, los podrán ver competir en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2018 ™.

“Como patrocinador automotriz oficial de la Copa Mundial de la FIFA, nos comprometemos a ofrecer a los fanáticos experiencias memorables como esta, así como nos comprometemos a cuidar a nuestros clientes garantizando experiencias de propiedad de Hyundai especiales y gratificantes en todo el mundo” señaló Minsoo Kim, Vicepresidente de Marketing de Hyundai Motor División.

Para más información sobre la campaña Be There With Hyundai ingresar al sitio web oficial:

(www.fifa.com/betherewithhyundai).

