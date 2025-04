Perú logra subcampeonato en los Juegos Panamericanos de Surf PASA Games Panamá 2022

Ganamos una medalla de oro, una de plata y tres de bronce y nos ubicamos por países detrás de Brasil y superamos a Argentina.

En una gran actuación que ratifica el poderío en el surf de nuestro país en América, Perú logró el subcampeonato y medalla de plata por países en los Juegos Panamericanos de Surf PASA Games Panamá 2022 realizado en la Playa El Venao. El primer lugar fue para Brasil con 15195 puntos, la medalla de plata fue para Perú con 12017 puntos y presea de bronce para Argentina con 11055 puntos.

Nuestra selección que tiene el apoyo del IPD en cuanto a las subvenciones económicas a las federaciones deportivas nacionales, logró cinco medallas. ORO: Itzel Delgado (SUP RACE Varones). PLATA: Vania Torres (SUP SURF Damas). BRONCE: Tamil Martino (SUP SURF Varones), Camila Kaspar (Longboard Damas), Lucca Mesinas (OPEN).

Es importante destacar que los surfistas nacionales que pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD que entrega subvenciones económicas directas a través de la Dirección Nacional de Deporte y Afiliados (DINADAF) son: Piccolo Clemente, María Fernanda Reyes, Lucca Garrido, Itzel Delgado, Giannisa Vecco, Vania torres, Tamil Martino, Daniella Rosas, Lucca Mesinas, Melanie Giunta, Miguel Tudela y Sol Aguirre.

En su última jornada el Team peruano logró sumar una medalla más con la participación de Lucca Mesinas y la obtención de la medalla de Bronce en la modalidad de tabla corta. El mancoreño llegó a la final junto a su compatriota Miguel Tudela para respaldar la serie que finalmente terminó por ganarlo el brasileño Mateus Sena. La Plata fue para el local Jean Gonzáles, informó la Federación Nacional de Tabla (FENTA).

La final de tabla corta en mujeres también se disputó con una peruana como protagonista. Daniella Rosas se metió a la gran final luego de protagonizar un duelo anterior con tres peruanas con Melanie Giunta, Arena Rodríguez y la brasileña Sophia Medina, que terminó por clasificar junto a la chorrillana.

En una final aún más apretada con otra brasileña, Laura Raupp y la ecuatoriana Dominic Barona, la surfista nacional dejó todo en el agua, pero no fue suficiente para pisar podio, culminó cuarta en la serie.

El resultado de Daniella junto al de Mesinas y Tudela, sirvieron para asegurar a Perú segundo en el medallero que antes de la última jornada tenía a Argentina y México peleando esa misma posición. Brasil fue el ganador absoluto del torneo.

Cabe mencionar que la sorpresa del Team, Ana Camila Kaspar, también fue determinante pues fue la única representante de Perú en la final de Longboard donde obtuvo el bronce un día antes.

A esto también se suma el Oro de Itzel Delgado, la medalla de plata de Vania Torres y el bronce de Tamil Martino. Un total de cuatro medallas.

Así quedó el ranking por países:

1- Brasil 15195 / Medalla de Oro

2- Perú 12017 / Medalla de Plata

3- Argentina 11055 / Medalla de Bronce

4- México 9285 / Medalla de Cobre

5- Puerto Rico 9169

6- Panamá 8911

7- Venezuela 8566

8- Ecuador 8368

9- Chile 7485

10- Uruguay 6848

11- Costa Rica 5700

12- Colombia 4815

13- Guatemala 1800

14- R. Dominicana 1720

15- El Salvador 1480

16- Jamaica 1280

17- Nicaragua 600