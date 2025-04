Ministra de Cultura: “Hay que voltear la página y trabajar en beneficio del país”

Betssy Chavez hizo un llamado para trabajar articuladamente y conseguir los objetivos del país. Anunció que mañana, los sectores que forman parte de la Unidad de Gestión de Machu Picchu se reúnen.

La ministra de Cultura, Betssy Chavez Chino, anunció que uno de los retos de su sector es trabajar de manera transversal y conjunta con todos los ministerios, en la protección, difusión y defensa del patrimonio cultural del país. Además, hizo un llamado a la clase política a trabajar en beneficio de todos los peruanos, sin divisiones políticas.

La ministra, indicó que mañana, los sectores que forman parte de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM): Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Ambiente (Minan), el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad de Cusco, junto al sector Cultura, se reunirán para llegar a acuerdos que permitan la protección de nuestro patrimonio mundial, sin afectar el turismo y al fisco.

“Machupicchu es Patrimonio de la Humanidad, es legado histórico para futuras generaciones. Sabemos la importancia del turismo, pero debemos saber que debe ser respaldado por el cuidado de nuestro patrimonio. UNESCO ya ha lanzado una advertencia de que la llaqta de Machupicchu podría ingresar a una “lista negra”, para perder el título de patrimonio mundial si es que no se dan las condiciones para su protección».



«Para eso hay que cuidar el acceso de los turistas con el acceso permitido de 4044 visitantes por día, sin perjudicarlos. Debemos apoyar el turismo de forma responsable”, dijo en entrevista a TVPerú.

Padrón de artistas

Asimismo, indicó que uno de los ejes de trabajo del Ministerio, será la identificación de todos los artistas del país, por lo cual se trabajará en un padrón nacional de artistas y artesanos, que permita generar políticas en beneficio de su trabajo.

“La intención es tener un registro digitalizado, con el apoyo de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, generando una base de datos donde el artista pueda ser reconocido como tal, buscando que puedan acceder a todos sus beneficios. Esperamos que este padrón se pueda concretar en los próximos seis meses”, agregó.

Trabajo Intercultural

Otro de los ejes importantes, en el que se enfocará el trabajo del Ministerio de Cultura será el Intercultural, buscando cuidar la cultura viva que forma parte importante de nuestra historia.

“En nuestra historia está el eje del desarrollo para seguir avanzando, recordando nuestro maravilloso pasado reconocido a nivel mundial, logrando más puntos de unión y menos diferencias y división entre todos los sectores”, agregó.

De otro lado, destacó que se continuará trabajando en la construcción de una ciudadanía intercultural y protección de los PIACI.

“Si no empezamos cuidar nuestra cultura viva y ver al Perú reconociendo que en nuestra historia está el eje de desarrollo, vamos a estar en problemas. Vamos a mapear y proteger a estas comunidades. Tenemos más de 40 comunidades y queremos saber las regiones y provincias para comenzar la campaña de concientización para reconocerlos”, precisó.

Política Nacional del Libro y la Lectura

Asimismo dijo que, dentro del presupuesto que se maneja para la Política del Libro y la Lectura, se buscará promover las ‘Bibliotecas virtuales’, para dar todas las facilidades a la población que puedan acceder a libros en el contexto actual de la era digital.

“En la actualidad todo se ha digitalizado, en ese sentido vamos a poner mucho énfasis en el tema de las bibliotecas virtuales, para poder darle las facilidades a todo el país para que desde su teléfono celular puedan acceder a cualquier tipo de bibliografía. Aprovechando nuestra visita a Tacna, estaremos en la biblioteca Jorge Basadre digitalizando toda su obra, incentivando a la lectura en todo el país con el acceso gratuito”, señaló.

Trabajar juntos por el país

La ministra Chavez reafirmó su compromiso por el trabajo de la Cultura y Patrimonio Cultural de la Nación, y para ello convocó a todos los sectores del Estado para, con un trabajo articulado conseguir los objetivos del país.

En ese sentido, tras los problemas vistos en el Congreso, hizo un llamado a la reflexión para que lleguen a puntos de unión y menos de diferencias y división.

“Por respeto a nuestra historia, hago un llamado a mis colegas del congreso, no podemos estar mirándonos como enemigos. Somos peruanos y no deberíamos colocar nuestras diferencias por encima de lo que se puede hacer por el país. Nuestra única función no puede ser vacar al presidente. Recordemos que tenemos tres funciones como congresistas. Vamos a fiscalizar, pero no podemos ser unifuncionales”, enfatizó

“El ejecutivo en todos los niveles debe trabajar de forma articulada. Si comenzamos a tirarnos piedras en este momento no nos dañamos nosotros, dañamos a la gente, porque hacemos que se posterguen más los temas por los que han luchado”, indicó.

Asimismo, agregó que, “estos cinco años han sido complicados. Hemos tenido una disolución del congreso, hemos sacado a presidentes y hubo conflictos en la clase política que han terminado de generar más caos en las regiones y gobiernos locales».



«¿Qué hacen los gobiernos locales si en la capital hay una catástrofe, cambiando autoridades y se cortan procesos? Si las autoridades políticas dejan de tirarse piedras y piensan más en el ciudadano, todo cambiará. Vamos a calmarnos y trabajar por el ciudadano, sin rivalidades personales. Avancemos con las coincidencias y dejemos las diferencias. Debemos voltear la página y trabajar por el país”, enfatizó.

El Dato