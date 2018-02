Mujeres de Surco y La Molina exigirán al gobierno pena de muerte para violadores

Decenas de mujeres de los distritos de Surco y La Molina, se unirán en una protesta que realizaran este viernes 9 de febrero, exigiendo al gobierno peruano imponer penas más drásticas a todos los violadores de menores de edad, como la pena de muerte, según indicó representante del Colectivo “A la mujer, ni con el pétalo de una rosa”

La jornada una vez más tendrá lugar en el Ovalo Monitor del distrito de La Molina, zona donde decenas de mujeres; entre niñas, adolescentes, jóvenes y madres de familia, alzaran su voz de protesta a fin de ser escuchadas por el estado peruano y aplique la pena de muerte a todos los violadores de menores de edad.

La representante, dijo que es necesario que el Perú se retire del pacto de San José para dar lugar a esta sanción, de esta manera disminuir los casos de violación y muerte a menores de edad, que en los últimos años se ha incrementado la tasa de víctimas.

“Es indignante ver que cada vez se ensañan de la peor manera con criaturas inocentes, estos depravados deben ser castigados con todo el peso de la ley, y si nuestro país se tiene que retirar del pacto que impide efectivizar esta medida, pues es hora de hacerlo, no podemos seguir protegiendo a estos tipos de monstruos que no tienen ningún respeto por la vida, estos casos de víctimas inocentes no pueden quedar al olvido, pedimos ya aplicar la pena de muerte”, expresó la lideresa del Colectivo de la Mujer.

FECHA DE LA PROTESTA: jueves 8 de febrero del 2018

LUGAR: Ovalo Monitor – La Molina

HORA: 7:30 AM

Me gusta: Me gusta Cargando...