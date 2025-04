MTC supervisó más de 10 500 antenas de telecomunicaciones para evitar efectos nocivos de radiación en la población

Resultados indican que los valores de radiación no superan el 1%, en relación a los límites máximos permisibles establecidos por la OMS.

Con el fin de cautelar el bienestar de la población y vigilar que las antenas de telecomunicaciones no sobrepasen los límites máximos permisibles de radiación no ionizante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) supervisó un total de 10 553 antenas de servicios de comunicación (TV, radio e internet) y áreas de uso público colindantes a colegios, hospitales, y plazas a nivel nacional, durante el 2021.

Así lo informó Virgilio Tito Chura, viceministro de Comunicaciones, quien aseguró que los resultados arrojaron 1% de radiación no ionizante (RNI), cifra menor a los límites máximos permisibles y que van acorde a los parámetros de la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Organización Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes. “El nivel de radiación de la medición de estas antenas no tienen efectos nocivos, cumplen con la normativa nacional e internacional”, aseguró.

Las evaluaciones se realizaron de forma periódica por especialistas de la Dirección de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones en 21 regiones, entre ellas Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Arequipa, La Libertad, San Martín, Junín, Puno, Loreto, Huancavelica, Lima, Amazonas, Madre de Dios, Lambayeque y otros.

Tito Chura aseguró que el Viceministerio de Comunicaciones está trabajando bajo directivas del sector para expandir servicios de telefonía e Internet a las zonas más vulnerables del país, pero de forma responsable.

Destacó la importancia de las antenas de telecomunicaciones como infraestructuras necesarias para reducir brechas digitales. “Son importantes para el desarrollo social y económico de una determinada localidad, sin embargo, el MTC verifica que estén correctamente instalados y se cumpla con la normatividad establecida”, indicó.

El MTC recuerda a la población que existen dos tipos de radiación: la ionizante que es un tipo de energía liberada en ondas electromagnéticas que podrían alterar la estructura celular humana (rayos X, dispositivos médicos, suelo, aire, agua, fuentes artificiales), y la no ionizante, que es aquella que no tiene suficiente energía para destruir la estructura celular de los seres vivos. (la luz visible, infrarroja, ondas de radio y frecuencia de teléfonos móviles).

Asimismo, Miguel Ontiveros, director de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, informó que cada año el sector planifica acciones de fiscalización para lo cual utiliza el Sistema Nacional de Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico que ayuda a realizar las funciones de gestión, monitoreo y control en Comunicaciones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 038- 2003 que fija valores de radiación no ionizantes a nivel nacional.

De igual modo, precisó que el sector no brinda autorizaciones para instalar torres o antenas de servicios públicos de telecomunicaciones en ninguna parte del país, siendo esto responsabilidad expresa de las municipalidades, como lo establece la Ley N° 29022 para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones.