Ministerio de Cultura convoca a editoriales a participar de Stands Colectivos de «La Independiente» en la FIL Arequipa y el VII FELICAJ

Este año, la Independiente será parte de la Feria Internacional del Libro de Arequipa – FIL Arequipa y de la Feria del Libro de Cajamarca, VII FELICAJ, en su formato de stand colectivo.

Con el objetivo de promocionar la labor editorial independiente peruana, la bibliodiversidad y la reactivación económica del sector, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Libro y la Lectura, convoca a las editoriales peruanas a participar de los stands colectivos de «La Independiente», en la Feria Internacional del Libro Arequipa 2022, a realizarse del 22 de septiembre al 4 de octubre; y en la VII Feria del Libro de Cajamarca, que se desarrollará del 23 de septiembre al 2 de octubre.

La Independiente forma parte de una política cultural sostenida en los últimos cinco años y se realiza en dos formatos: feria y estand colectivo, que impulsa la comercialización y buenas prácticas editoriales dedicadas a la promoción de la labor editorial peruana y el fomento de la bibliodiversidad, entendida como la diversidad cultural aplicada al mundo del libro.

Las editoriales interesadas en participar podrán descargar las bases de la convocatoria en el portal web del Ministerio de Cultura; y postular del lunes 01 al martes 09 de agosto de 2022.

Para cualquier duda o consulta sobre la postulación, podrán comunicarse al siguiente correo electrónico: ferialaindependiente@cultura.gob.pe

En octubre de 2017, se llevó a cabo la primera edición descentralizada La Independiente, en Juliaca, con su formato de feria. El evento fue organizado por la Dirección Desconcentrada (DDC) de Puno y la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Asimismo, contó con el apoyo y la gestión del Grupo Editorial Hijos de la Lluvia.

Sus dos formatos —feria y stand colectivo— se han posicionado en el calendario cultural del país, donde son una referencia para quienes integran el ecosistema del libro y la lectura. Es así que durante sus primeros cinco años (2017-2021), La Independiente benefició a un total de 105 editoriales independientes de 13 regiones del país: Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y San Martín. En abril de 2022 se realizó la quinta edición de la feria en las instalaciones del Ministerio de Cultura, en la que participaron más de 70 editoriales de 12 regiones del país.

El principal objetivo de La Independiente, es contar con un espacio colectivo descentralizado de exposición, comercialización y buenas prácticas editoriales, es promocionar la labor de las diferentes editoriales independientes de nuestro país; así como visibilizar la producción literaria y artística de las autoras y autores peruanos, además de promover y contribuir a la reactivación económica del sector y al fortalecimiento de la bibliodiversidad, entendida como la diversidad cultural aplicada al mundo del libro.

De esta manera, se impulsa la reactivación económica del sector editorial, con un especial énfasis en la macroregión norte y sur de nuestro país, además de reconocer y fomentar el derecho de las personas a la lectura y promover el acceso al libro, bajo un marco de inclusión, construcción de la ciudadanía y desarrollo humano, en beneficio del interés público; así como el fomento de las micro y pequeñas empresas (mype) dedicadas a la industria editorial, tan golpeadas en este tiempo de pandemia que todavía siguen afectando al país.