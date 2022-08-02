Reducción de huella de carbono permite a empresas disminuir sus costos de operación y ser más eficientes

Hasta la fecha, son 800 organizaciones inscritas en la plataforma Huella de Carbono Perú del Minam.

La reducción de la huella de carbono permite a las organizaciones disminuir sus costos de operación y tener procesos productivos más eficientes, y por consiguiente, contribuir al fortalecimiento de la competitividad del país, según sostuvo la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente (Minam), Milagros Sandoval.

En ese sentido, destacó el incremento de empresas que se están uniendo a la plataforma Huella de Carbono Perú. Señaló que, hasta la fecha, existen 800 organizaciones inscritas en dicha herramienta digital; de ellas, 403 han reportado su huella de carbono, 106 han verificado dicho reporte, 44 han logrado reducir sus emisiones y 14 han alcanzado el nivel más alto de reconocimiento con la denominación Reducción+.

La Huella de Carbono Perú permite que cualquier organización pueda medir su huella de carbono y así emplearla como un indicador de gestión que refleje las iniciativas que vienen realizando en beneficio de la acción climática.

El Foro Económico Mundial señala, en su informe de 2022, que el cambio climático es el principal riesgo global que requiere del compromiso y acción de toda la sociedad. Con esa perspectiva, el Minam realizó un taller el 20 de julio de este año, donde participaron más de 250 representantes de entidades públicas y privadas.

En dicha actividad, se dio a conocer la utilidad y manejo de la mencionada plataforma implementada por el sector Ambiente y su importancia en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a nivel organizacional.

El Dato:

– La plataforma Huella de Carbono Perú del Minam, cuenta con la asistencia técnica de la iniciativa Climate Promise, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.