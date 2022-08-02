Ministro Serna: «A fines de año comenzará la construcción del COAR de Apurímac»

Titular de Educación informa que ya se ha culminado la actualización del estudio de pre-inversión como paso previo.

Empresa Southern Perú se encargará del financiamiento y la ejecución mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El ministro de Educación, Rosendo Serna, señaló que el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Apurímac se construirá tal como se había proyectado e informó que ya se ha culminado la actualización del estudio de preinversión como paso previo para iniciar la construcción a fines de este año.

La empresa Southern Perú ha hecho suyo este proyecto y se encargará del financiamiento y la ejecución mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, dijo Serna en una ceremonia realizada en la plaza de armas del distrito de Chalchuanca, provincia de Aymaraes, en la región Apurímac.

“Ratifico el compromiso del Ministerio de Educación y entregaremos este estudio actualizado a la empresa Southern Perú para que inicie la construcción de esta anhelada obra que estará al servicio de la juventud de la región”, anotó el ministro.

El COAR estará ubicado en el distrito de Chalhuanca en un terreno de 35 mil metros cuadrados y su construcción demandará una inversión de 75 millones de soles. Una vez concluido, acogerá a 275 alumnos.

En su intervención en la ceremonia, Serna agradeció el esfuerzo y el apoyo de la comunidad educativa de la región para el retorno a las clases presenciales y garantizar de esta manera el aprendizaje de los estudiantes luego de dos años de clases remotas debido a la pandemia del COVID-19.

El ministro también indicó que su gestión tiene una orientación descentralista con un enfoque territorial y destacó el trabajo articulado de los diferentes sectores del gobierno para promover el bienestar de la población y el desarrollo de la educación y la salud.

Luego de la ceremonia, Serna inspeccionó el terreno donde se construirá el COAR. Previamente, se reunió con autoridades regionales y de la provincia de Aymaraes para tratar sobre las responsabilidades de cada sector en la ejecución de este proyecto.

“El gobierno municipal ha cumplido con habilitar la zona de acceso y aún están pendientes, por parte del gobierno regional, la construcción de un puente y de las defesas ribereñas”, señaló el ministro.

Por su parte, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, destacó la buena disposición del Ministerio de Educación para impulsar el proyecto del COAR en su región y la participación de la empresa Southern Perú, que, además del COAR de Chalhuanca, también se encargará de la construcción de los COAR de Tacna y Moquegua.

En la ceremonia, en la que se entregaron cuatro ambulancias y medicinas a Apurímac, también participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, el ministro de Salud, Jorge López, y la congresista Elizabeth Taipe.