20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioNacionalMininter supervisa los avances de Barrio Seguro en la región Cusco
NacionalPolicialesPolítica

Mininter supervisa los avances de Barrio Seguro en la región Cusco

peruinforma
By peruinforma
0
690

Viceministra de Seguridad Pública, Gabriela Paliza, se reunió con autoridades de la provincia Urubamba para abordar temas de seguridad ciudadana.

La viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Gabriela Paliza, visitó la provincia de Urubamba (Cusco), para conocer las acciones implementadas a través la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) frente a la inseguridad ciudadana, la violencia de género y la recuperación de espacios públicos.

En ese contexto, se reunió con el equipo de los barrios seguros de Qhotowincho (Urubamba), Qoricancha (Calca), Cóndor Apuchin (San Sebastián) y Zarzuela (Santiago), quienes explicaron las experiencias que se están trabajando junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las juntas vecinales.

La viceministra Paliza sostuvo que la EMBS promueve la participación activa de actores claves vinculados a la seguridad ciudadana, como es la PNP, los gobiernos locales y la sociedad civil organizada.

Agregó que dicha estrategia trabaja en la prevención de los hechos delictivos y la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. “Esta tarea se realiza de manera conjunta entre la PNP, los gobiernos locales, las instituciones públicas y privada, así como la comunidad organizada”, refirió.

En el Coliseo Cerrado de Urubamba, la viceministra participó en la juramentación de 19 nuevas juntas vecinales y tres redes de cooperantes locales, acompañada del alcalde de dicha provincia, Luis Valcárcel, y el comisario de Urubamba, comandante PNP Gustavo Granada.

“El sector Interior está comprometido en fortalecer el trabajo de las juntas vecinales, aliados fundamentales en la prevención de los delitos, así como de nuestra Policía, para que cuenten con mejor infraestructura, tecnología y equipamiento”, refirió.

En esta actividad, el burgomaestre de Urubamba le otorgó la distinción de huésped ilustre a la viceministra Gabriela Paliza.

La viceministra se reunió con los alcaldes de la provincia de Urubamba y las juntas vecinales para conocer sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas a los temas de seguridad. También participaron los bomberos voluntarios de dicha provincia, quienes le explicaron el trabajo que realizan, principalmente en los incendios forestales y las necesidades que tienen para el adecuado desempeño de sus funciones.

Al término de la cita, la representante del Mininter se comprometió a fortalecer la asistencia técnica a los gobiernos locales de la región Cusco, en la formulación de los proyectos de inversión relacionados a temas de seguridad.

Artículo anterior
“Wiphalazo” en Bolivia | Arce: “El golpismo no pasará, aquí está el pueblo para defender su democracia”
Artículo siguiente
Alcalde Muñoz entregó a la ciudad el nuevo puente vehicular y peatonal Fernando Belaúnde Terry
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Locales

Asociaciones civiles de pacientes oncológicos se pronuncian

peruinforma - 0
Nos encontramos sumamente preocupados por la fuerte crisis política y social que enfrenta nuestro país, que profundiza aún más la crisis de salud a...
Actualidad

Tu gesto puede hacer la diferencia: solo el 1.36 % de...

peruinforma - 0
Donando sangre puedes ofrecer una nueva oportunidad a tres personas que lo necesitan urgente. Cada gota cuenta para salvar vidas. En el 2024 se colectaron...
Locales

Más de 5500 consultas de usuarios absolvió Asesoría Legal del CNL

peruinforma - 0
Colegio de Notarios de Lima El Área de Asesoría Legal del Colegio de Notarios de Lima (CNL) absolvió un total de 5573 consultas desde...
Medio Ambiente

Sepa cómo participar en el próximo Chaccu de vicuñas

peruinforma - 0
Gran fiesta del “Chaccu 2019”, se celebrará este 10 y 11 de setiembre en la comunidad campesina de San Juan de Tarucani en la...