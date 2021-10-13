Mininter supervisa los avances de Barrio Seguro en la región Cusco

Viceministra de Seguridad Pública, Gabriela Paliza, se reunió con autoridades de la provincia Urubamba para abordar temas de seguridad ciudadana.

La viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Gabriela Paliza, visitó la provincia de Urubamba (Cusco), para conocer las acciones implementadas a través la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) frente a la inseguridad ciudadana, la violencia de género y la recuperación de espacios públicos.

En ese contexto, se reunió con el equipo de los barrios seguros de Qhotowincho (Urubamba), Qoricancha (Calca), Cóndor Apuchin (San Sebastián) y Zarzuela (Santiago), quienes explicaron las experiencias que se están trabajando junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las juntas vecinales.

La viceministra Paliza sostuvo que la EMBS promueve la participación activa de actores claves vinculados a la seguridad ciudadana, como es la PNP, los gobiernos locales y la sociedad civil organizada.

Agregó que dicha estrategia trabaja en la prevención de los hechos delictivos y la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. “Esta tarea se realiza de manera conjunta entre la PNP, los gobiernos locales, las instituciones públicas y privada, así como la comunidad organizada”, refirió.

En el Coliseo Cerrado de Urubamba, la viceministra participó en la juramentación de 19 nuevas juntas vecinales y tres redes de cooperantes locales, acompañada del alcalde de dicha provincia, Luis Valcárcel, y el comisario de Urubamba, comandante PNP Gustavo Granada.

“El sector Interior está comprometido en fortalecer el trabajo de las juntas vecinales, aliados fundamentales en la prevención de los delitos, así como de nuestra Policía, para que cuenten con mejor infraestructura, tecnología y equipamiento”, refirió.

En esta actividad, el burgomaestre de Urubamba le otorgó la distinción de huésped ilustre a la viceministra Gabriela Paliza.

La viceministra se reunió con los alcaldes de la provincia de Urubamba y las juntas vecinales para conocer sus inquietudes y buscar soluciones conjuntas a los temas de seguridad. También participaron los bomberos voluntarios de dicha provincia, quienes le explicaron el trabajo que realizan, principalmente en los incendios forestales y las necesidades que tienen para el adecuado desempeño de sus funciones.

Al término de la cita, la representante del Mininter se comprometió a fortalecer la asistencia técnica a los gobiernos locales de la región Cusco, en la formulación de los proyectos de inversión relacionados a temas de seguridad.