Mundo
Mundo

“Wiphalazo” en Bolivia | Arce: “El golpismo no pasará, aquí está el pueblo para defender su democracia”

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, aseveró este martes que el pueblo defenderá la democracia ante las acciones que intentan desestabilizar y dividir el país.

“Ellos intentan dividirnos, ellos buscan dividirnos y nosotros les decimos acá, desde la plaza San Francisco, desde todos los puntos donde se está viendo concentraciones de cientos de miles de bolivianas y de bolivianos, que el golpismo no pasará, aquí está el pueblo para defender su democracia”, aseveró el mandatario en el evento del “wiphalazo” en La Paz.

En los nueve departamentos del país, se organizaron concentraciones masivas para revindicar la wiphala, símbolo patrio que fue agraviado el 24 de septiembre en Santa Cruz por afines al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

El jefe de Estado aprovechó su discurso en el evento para cuestionar el llamado del Comité Pro Santa Cruz al paro cívico que no tuvo convocatoria el 11 de octubre.

“Hermanas y hermanos, ayer (lunes) el pueblo boliviano, una vez más, le dio una lección a la derecha golpista, asesina, antidemocrática. El golpismo quería parar y el pueblo boliviano le dijo ‘A trabajar’”, aseveró.

La semana anterior, sectores y protagonistas del golpe de Estado de 2019, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el ahora gobernador Luis Fernando Camacho, el excandidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, impulsaron una convocatoria a un paro nacional para el 11 de octubre en contra del Gobierno nacional y de la reactivación económica.

“La unidad es el requisito para seguir avanzando en el proceso de cambio, la unidad es la garantía para que nosotros mantengamos la democracia”, dijo el presidente Arce.

Este martes, miles de personas, representantes de organizaciones sociales y de la población civil, se concentraron en la ciudad de El Alto para descender en una marcha pacífica hasta la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, lugar donde se realizó el acto central para reivindicar a la whipala.

Fuente: Agencia Nodal/Agencia Boliviana

