Alcalde Muñoz entregó a la ciudad el nuevo puente vehicular y peatonal Fernando Belaúnde Terry

Infraestructura vial que cruza el río Rímac une los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua-Reynoso.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entregó a la ciudad el nuevo puente vehicular y peatonal Fernando Belaunde Terry, que une los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua-Reynoso.

“La ejecución y puesta en servicio de esta infraestructura de 70 m de extensión y 25 m de ancho optimizará el flujo de ciudadanos entre ambos distritos, mejorando la calidad de vida de la población de la zona”, destacó el burgomaestre.

La nueva vía, que demandó una inversión de S/33 millones, conecta la Av. 12 de Octubre (San Martín de Porres) con la Av. Morales Duárez (Carmen de la Legua-Reynoso) y permitirá que los conductores que transitan por las avenidas Faucett, Universitaria y Perú lleguen en menor tiempo al aeropuerto Jorge Chávez y los hospitales Luis Negreiros y Alberto Sabogal, entre otros lugares.

El nuevo puente peatonal y vehicular, implementado por la Municipalidad de Lima a través de Emape, cuenta con cuatro carriles (dos para cada sentido), berma central, veredas de más de 3 m de ancho, barandas, iluminación LED, áreas verdes en los alrededores, así como señalización vertical y horizontal.

“Esta infraestructura, que beneficiará a más de 100 mil ciudadanos y lleva el nombre del expresidente Fernando Belaunde Terry, cuenta con 16 pilotes de cimentación de 27 m de profundidad. Se ha efectuado la protección del talud, mediante la construcción de 140 m de enrocado en las márgenes del río Rímac”, afirmó Muñoz, quien estuvo acompañado por los alcaldes de ambos distritos.

Respecto de los trabajos en los alrededores de la zona, se realizó la mejora de sardineles, la rehabilitación y construcción de rampas de acceso y veredas, el mantenimiento de bolardos, la colocación de gibas y el sembrado de árboles.

Igualmente, se han asfaltado las áreas de los accesos y vías colectoras a la infraestructura; además, en las veredas se ha incluido pavimento podotáctil para personas con discapacidad visual.

