Minedu impulsa proceso de caracterización de instituciones educativas bilingües

Ministro Serna informa que las DRE y UGEL se encargarán de esta labor con la participación activa de los pueblos originarios



El ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local se encargarán de realizar la caracterización de las escuelas bilingües con la participación activa de los pueblos originarios.



Serna dijo que con esta decisión se busca fortalecer la educación bilingüe con enfoque territorial y que los gobiernos regionales deben iniciar ese proceso verificando y caracterizando cada institución educativa ubicada en su ámbito.



“No debe haber ninguna institución educativa mal caracterizada. Yo sé que las regiones no se van a equivocar y van a caracterizar las escuelas de manera adecuada», anotó.



Asimismo, sostuvo que hay políticos que manipulan y pretender dar soluciones al tema de la interculturalidad desde la capital cuando las soluciones deben ser decididas desde los pueblos.



De otro lado, señaló que su gestión ha iniciado un proceso de descentralización para realizar un trabajo articulado desde las regiones y no desde el centralismo de Lima. En ese contexto, dijo que se está planteando la creación de oficinas desconcentradas en Ucayali para atender mejor las necesidades de esa región.



“Uno de los grandes ejes que tiene esta gestión, en todos los niveles, es el fortalecimiento del proceso de descentralización. Este proceso se inició en el 2003, pero se detuvo y no se ha fortalecido y muchas de las decisiones se siguen tomando desde Lima”, indicó.



Finalmente, manifestó que el gobierno viene trabajando en favor de la educación y que muchos políticos no se ocuparon anteriormente del sector. “Durante más de 30 años, una elite ha gobernado el país, y ahora ellos critican y cuestionan, pero cuando tuvieron muchos años para gestionar no hicieron nada”, afirmó.



El ministro de Educación participó, junto al presidente de la República, Pedro Castillo, en una reunión con gobernadores regionales y alcaldes electos de la región Ucayali realizada en Palacio de Gobierno.