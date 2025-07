Grupo 3C presenta Smart Cash y las principales tendencias en la gestión de cobranza para Pymes en el Perú

El sector financiero es líder en el desarrollo de las ciencias de la morosidad o de incumplimiento de pago por parte de sus clientes; pero, no solo los bancos necesitan de una gestión de cobranza profesional, sino también las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo al Grupo 3C, existen grandes oportunidades de mejora para la gestión de cobranzas en empresas no financieras, ya que estas necesitan de una asesoría profesional para recuperar las facturas no pagadas, pues todo es recuperable, menos el tiempo.

Es importante tener un sistema de cobranza que sea efectivo, ya que, conforme envejecen las deudas, se hacen más difíciles de cobrar e, incluso, se judicializan teniendo como consecuencia un ritmo lento, costoso y muchas veces sin resultado. Para evitar llegar a ese punto, desde hace algún tiempo existen herramientas tecnológicas y modernas que reducen los niveles de impagos en las empresas, solucionando los problemas de flujo de caja y mejorando la relación con los clientes.

En ese contexto, el Grupo 3C presentó Smart Cash, servicio especializado en cobranza para pymes que mejora y reactiva las relaciones comerciales con sus deudores gracias a que cuenta un software especializado para seguimiento, cobranza y toma de decisiones. Entre las empresas que pueden implementar con éxito esta herramienta, se encuentran aquellas que brindan servicio permanente como colegios, universidades o clubs, y empresas que emiten gran cantidad de facturas por cobrar mensualmente.

“Contamos con 25 años de experiencia gestionando las cobranzas de las principales entidades financieras del país, lo que nos ha permitido desarrollar una solución tecnológica especializada en pymes. Por ejemplo, los colegios conviven con rangos de morosidad que van del 10 al 22 % y, empleando Smart Cash, podrían bajar esos indicadores aproximadamente 50 %”, señala Pedro Castillejo, CEO del Grupo 3C.

De acuerdo a un estudio de Insight Hunting SEO, elaborado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso para el Grupo 3C, se puede apreciar que las búsquedas online relacionadas a empresas de cobranza tuvieron un crecimiento del 166 % entre el 2017 al 2021. “Proyectamos para el 2022 un crecimiento del 38.9 % en las búsquedas relacionadas sobre el sector y, para los primeros meses del 2023, un promedio de 23 000 personas buscando”, comentó el ejecutivo.

Gracias al estudio se pudo identificar que el 52 % de las personas que realizan estas búsquedas provienen de la pequeña y mediana empresa. Entre los sectores que muestran mayor interés sobre empresas de cobranzas, se encuentran el de venta al consumidor, telecomunicaciones, ventas al por mayor, energía y minería, retail, fabricación y finanzas.

Asimismo, el 71 % de las personas que realizan estas búsquedas tienen entre 18 y 45 años y, principalmente, provienen de Lima (64.40 %), Arequipa (7.40 %), Trujillo (6.10 %) y Chiclayo (3.50 %).

El 2021, el Grupo 3C experimentó un crecimiento del 8 % y este año se espera que sea del 6.5 %. “Después de trabajar muchos años en el sector de banca y finanzas, nos hemos dado cuenta que podemos ayudar a empresas de otros sectores y tamaños, adecuando nuestro servicio a sus necesidades para que logren recuperar sus deudas vencidas en el menor tiempo y optimizando costos”, finalizó el directivo.

Para mayor información sobre el Grupo 3C y su novedosa propuesta Smart Cash puede ingresar https://grupo3c.com.pe/landing3c/ y obtener una evaluación totalmente gratuita sobre su situación de cobranza financiera actual.