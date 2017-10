Mazda BT-50 Black Edition Edición especial para Perú

En el marco del Motor Show, nuestro modelo más robusto cambia para ti, en una edición especial para nuestro país.

La BT-50 ha sido diseñada para aquellos exigentes que requiere un vehículo funcional de trabajo pero confortable y premium para su familia. Su diseño es una enérgica expresión de la fuerza contraída de un gran felino preparado y a punto de saltar sobre su presa.

Snorkel, neblineros LED, cobertor y protector de tolva, parachoque y aros de aleación en negro mate son los adicionales especialmente preparados para el mercado peruano.

El cobertor de tolva o capota marítima tiene un perfil de cierre seguro que no permite la apertura de la lona desde el exterior con la tapa de la tolva cerrada. Total tensión de la lona permitiendo un acabado perfecto en sincronía con el diseño de la pick up Mazda BT-50, alta resistencia al desgaste al no permitirse la corrosión en los componentes de cierre laterales y perfiles de extrusión en aluminio 6063 T5C de alta resistencia.

Por otro lado el protector de tolva tiene un recubrimiento de poliuretano compuesto, que evita el deterioro de la tolva y la corrosión por agua, combustible o químicos.

Todos los modelos están equipados con radio CD compatible con MP3, toma AUX y puerto USB con función Ipod®, además de una pantalla de función múltiple ubicada en la parte superior de la consola central.

Los acabados en plata y en general la atención a cada detalle, crean un ambiente limpio y moderno que marca el comienzo de un cambio sofisticado en el estilo de las pick-ups. Porque Mazda BT-50 es mucho más de lo que se puede esperar de un vehículo de trabajo.

Un volante, múltiples funciones

El control es a través de paneles dispuestos en el volante de dirección. El sistema de conexión Bluetooth®, el sistemas de control por voz y el control de velocidad crucero, comandado por botones dispuestos en el volante, son elementos de lujo equipados en todas las versiones.

Nunca antes dominar terrenos hostiles tuvo tanto estilo

El panel de instrumentos tiene un diseño fluido que completa el aire deportivo de la cabina. El velocímetro y el tacómetro se conectan en medio del panel de medidores y los bordes satinados se orientan hacia el piloto facilitando su lectura. La consola central se acopla perfectamente a la del piso, contribuyendo a la sensación de fluidez en la zona trasera de la cabina.

Me gusta: Me gusta Cargando...