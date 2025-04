Loreto: sector Salud inicia fumigación ante incremento de casos de dengue

En lo que va del año se ha reportado 3,768 casos de dengue en dicha región, superando el registro del 2021.

El Ministerio de Salud (Minsa) inició una campaña de fumigación espacial en la región Loreto denominada “Abre tu puerta al fumigador, el personal de salud es tu aliado”, con el propósito de fortalecer el control vectorial para la búsqueda y eliminación de los criaderos del zancudo Aedes aegypti.

La campaña inició el martes 10 de mayo y se extenderá hasta el 26 de mayo en 27 sectores de cuatro distritos priorizados: Punchana, Iquitos, San Juan Bautista y Belén. El personal de fumigación recorrerá los sectores en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y se realizará dos vueltas de fumigación por sector.

Durante la intervención, también están presentes los agentes comunitarios, quienes recorren casa por casa con láminas y folletos en mano para sensibilizar a la población sobre los síntomas de dengue y las prácticas saludables que deben seguir para evitar la enfermedad.

El director de Educación para la Salud de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto, Raúl Aguilar Freyre, comentó que, como parte de las acciones en la lucha contra el dengue, la región Loreto también cuenta con Equipos de Respuesta Rápida por distritos que actúan frente a un caso reportado, a fin de responder rápido y brindar un tratamiento oportuno a los pacientes.

“Capacitamos día y noche en los asentamientos humanos para que las personas conozcan las prácticas saludables que deben seguir y puedan llamar al equipo de respuesta rápida ante casos de dengue, (la población) solo debe llamar a los números telefónicos de cada IPESS de la jurisdicción para que reciban la ayuda. El equipo de respuesta rápida acude a lugar donde se ubica el caso y aplica el protocolo, que consiste en realizar el cerco y llevar medicinas para poder salvar vidas”, manifestó.

Para la campaña de fumigación espacial se cuenta con 120 motomochilas y termonebuilizadoras con las que se recorrerán las viviendas, así lo confirmó el responsable de la Base de Operaciones de la Unidad de Vigilancia y Control de Vectores de la región Loreto, biólogo Raúl Pinedo.

En el primer día de la campaña se contó con la presencia del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, quien supervisó el trabajo de los fumigadores y de los agentes comunitarios que sensibilizaron a la población.

“En general existe una buena respuesta de la población para poder fumigar sus domicilios y disminuir la densidad de mosquitos transmisores de dengue en esta parte de la ciudad de Punchana”, destacó Tarazona, quien también recomendó a las familias a que abran sus domicilios cuando acuden los fumigadores, porque “la fumigación va a disminuir el número de mosquitos que transmiten el dengue”.

En Loreto, las autoridades y comunidades trabajan juntos en la lucha contra un enemigo casi invisible. Se trata del zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite a las personas el virus del dengue, y que la temporada de lluvia y la creciente del agua favorece su reproducción. En lo que va del año, se ha reportado 3,768 casos de dengue en dicha región, superando el total de casos registrado en todo el 2021, que fue de 3600 casos.

De acuerdo con el Dr. Juan Carlos Celis Salinas, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto «Felipe Santiago Arriola Iglesias», de los 3768 casos reportados, 500 requirieron hospitalización. Estos últimos casos —explicó el especialista— son pacientes con signos de alarma, grupos que “hay que tener mucho cuidado” y que la persona tiene que saber reconocer los signos para acudir rápidamente al hospital.

“Un paciente con dengue con signo de alarma o dengue grave lo que requiere es un estricto monitoreo de su presión arterial, evitar que pierda fluidos, evitar que se le baje mucho la presión o tenga algún sangrado”, señaló Celis Salinas.

Para ello, el Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto cuenta con un equipo de médicos, enfermeras y técnicos que monitorean constantemente al paciente. El personal vigila cualquier alteración y repone los fluidos para evitar la pérdida de líquidos que a veces se dan en estos casos de dengue.

Celis Salinas, quien además es el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, aseguró que un paciente con dengue puede estar hospitalizado entre 2 y 5 días. “En casos graves puede llegar a más, a veces hacen sangrado severo y puede estar entre 7 a 10 días, pero los pacientes con signos de alarma que llegan a tiempo y se hidratan vuelven a sus casas entre 2 a 5 días”, añadió.

¿Cómo evitar el dengue?

El Dr. Juan Carlos Celis sostiene que hay dos tipos de recomendaciones que la población debe tener en cuenta para evitar el dengue, una enfermedad que ya ha cobrado la vida de 5 personas en Loreto en lo que va del año, entre ellos tres niños, un adolescente y un joven.

La primera recomendación es evitar los criaderos a fin de que el zancudo esté entre nosotros. “En la Amazonía es frecuente que en las huertas o en las casas tengamos desde simples floreros con agua hasta latas, llantas, cascara de cocos, chapitas que almacenan agua, o guardamos el agua en un tanque que no está tapado; ese es el sitio para que el zancudo vaya y ponga sus huevos, ese zancudo sabe que después encuentra un enfermo le pica y ese virus lo lleva después hacia otra persona. Si evitamos ese tipo de criaderos en nuestra casa ya estamos dando un primer paso contra el dengue”, dijo.

La segunda es reconocer los famosos signos de alarma. Si la persona está con fiebre dos o tres días, tiene dolor abdominal, empieza a vomitar o le agarra una debilidad extrema que no lo deja caminar o un niño empieza a quejarse o no come, es el momento en que no deben esperar en la casa y deben acudir inmediatamente a un centro de salud.

“Si yo trato a ese paciente hidratándolo bien no se va a complicar y evito la mortalidad por dengue. Ese paciente que vomita, que está con dolor, que tiene un leve sangrado requiere hospitalización, no debe manejarse en la casa porque el vómito y el dolor son signos muy ominosos que pueden hacer que, si no me hidrato bien por la vena ese dengue que inicialmente era un dengue leve se convierta en un dengue grave”, finalizó.

Fuente: Agencia Andina