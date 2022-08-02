INDECI promueve Simulacro Nacional Multipeligro para el 15 de agosto a las 3:00 p.m.

Se recomienda a la población identificar los peligros en su localidad, organizarse con sus autoridades, y repasar el Plan Familiar de Emergencia.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) promueve la participación en el segundo Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará el lunes 15 de agosto a las 03:00 p.m. con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) en los tres niveles de gobierno y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante emergencias o desastres.

Con el lema “Organizados estamos más preparados”, el ejercicio apela a fortalecer la organización de las personas en su ámbito familiar, laboral, barrial, estudiantil, entre otros.

El simulacro es organizado por los gobiernos regionales y locales en calidad de responsables de la gestión del riesgo de desastres en su ámbito territorial. Dicho ejercicio se realizará teniendo en cuenta la evacuación hacia zonas seguras externas y puntos de reunión establecidos por las autoridades locales y regionales, considerando las medidas de bioseguridad ante la pandemia por la Covid-19.

Este ejercicio permitirá a las diversas regiones del país, preparar a la población de su jurisdicción ante el peligro más recurrente en la zona y que genera daños personales y materiales.

Este ejercicio busca promover la aplicación de los enfoques de género, inclusivo e intercultural para reforzar la participación de la población en las diversas regiones del país. Durante el simulacro la población ejercitará su respectivo Plan Familiar de Emergencia con énfasis en la preparación comunitaria.

Es importante mencionar que el Simulacro es Multipeligro porque cada departamento y provincia elige el peligro sobre el cual practicará la respuesta. Estos pueden ser: sismo, sismo seguido de tsunami, lluvias intensas y sus peligros asociados, como inundación, huaico, aluvión, entre otros; deslizamiento, derrumbes, alud, alud/aluvión, bajas temperaturas, actividad volcánica, derrame de sustancias peligrosas e incendios forestales.

El simulacro es un ejercicio de acciones prácticas que se realiza sobre una situación probable de emergencia o desastre y permite practicar la respuesta familiar, escolar, comunitaria y de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Cabe resaltar que este simulacro se realizará en conmemoración a los 15 años del sismo del 15 de agosto de 2007, ocurrido en la ciudad de Pisco, que tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento, una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli. Este sismo dejó un saldo de 596 fallecidos, 1 292 heridos, 434 mil 614 personas damnificadas, 221 mil 60 personas afectadas y 139 mil 708 viviendas entre destruidas, inhabitables y afectadas.