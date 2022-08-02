«OVS, proyecto emblemático en Arequipa» por Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP

Después de la erupción del volcán Sabancaya en el año 1986, el Estado peruano encarga al Instituto Geofísico del Perú (IGP) iniciar el monitoreo, vigilancia y desarrollar investigaciones en el campo de la vulcanología, para ello se dispone la instalación de una red sísmica compuesta por 3 estaciones alrededor de este coloso. Desde ese momento, se inicia en el IGP el camino para descubrir el fascinante mundo de los volcanes en Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna.

En ese camino publicamos informes técnicos, tesis de estudiantes, publicaciones científicas y un apoyo cercano con las autoridades locales y regionales para acompañar en reducir el riesgo por posibles erupciones volcánicas. Con este avance, el Estado nos apoya para extender las redes sísmicas a volcanes como el Ubinas, Misti y Ticsani. Aquí se fortalece la cooperación con el Instituto de Investigación y Desarrollo (IRD) de Francia con la presencia de investigadores y el inicio de una fructífera formación de profesionales peruanos, proceso que aún continua.

Asimismo, con la llegada de nuestros jóvenes investigadores se fortalecieron las investigaciones y el monitoreo en volcanes, y sus productos fueron de conocimiento del Estado peruano que permitió el financiamiento de un proyecto que disponga una red moderna de instrumentos geofísicos sobre los 12 volcanes activos del sur del Perú y la construcción de una moderna infraestructura que da origen al Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS). A este proyecto se sumó el alcalde del Distrito de Sachaca en Arequipa donando el terreno sobre el cual se construiría el OVS.

Mientras el proyecto seguía su camino se logró tener mayor conocimiento sobre los volcanes activos y la formación de nuevos profesionales que permitió la publicación de un gran número de artículos científicos y reconocimientos a la institución por el impulso de hacer ciencia.

Finalmente, este 9 de agosto del 2022, se inaugura el Observatorio Vulcanológico del Sur, una obra emblemática del Bicentenario que permitirá al IGP poder realizar ciencia en volcanes, sismología, física de suelos, geofísica aplicada, física atmosférica, geo-espacio y cambio climático; fortaleciendo de este modo el apoyo de la ciencia a la gestión del riesgo de desastres en la región sur del Perú.

El OVS es el resultado del trabajo de un equipo de profesionales del IGP con el apoyo del Estado peruano con el único objetivo de seguir realizando “Ciencia para protegernos, ciencia para avanzar”.