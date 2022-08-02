20.5 C
Inflación anual desaceleró ritmo de crecimiento, pero preocupa su avance mensual

En julio la tasa de inflación se situó en 9,28%, recortando su ritmo de expansión en 0,04 puntos porcentuales respecto a la de junio (9,32%), que además fue la tasa más alta desde julio de 1997. Sin embargo, sobre una base mensual, los precios subieron 1,0% (en junio fue de 1,03%), ante aumentos en los precios del transporte (2,19%) y los alimentos (1,77%). Si se mantiene el ritmo de 1% hasta fin de año, la inflación de 2022 podría alcanzar el 12%.

Los precios mensuales aumentaron en todas las principales ciudades del país, observándose las tasas más altas en cinco: Abancay (1,66%), Tumbes (1,55%), Ica (1,46%), Tacna (1,45%) y Moquegua (1,42%). En tanto, las ciudades con menor inflación (por debajo del 1,0%) fueron ocho: Huánuco (0,96%), Huancayo y Lima (ambas con 0,94%), Piura (0,91%), Chimbote (0,73%), Trujillo (0,72%), Moyobamba (0,85%) y Tarapoto (0,77%).

Fuente: Alerta Económica

