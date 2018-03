Huanta rechaza todo tipo de contaminación minera en Cerro Razuhuillca

-Congresista Morales participó en reunión convocada por dirigentes de la provincia de Huanta que rechazan las actividades mineras en el Cerro Razuhuillca.

-Parlamentario solicitó intervención de instituciones respectivas.

El congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, se reunió con dirigentes y representantes de las Juntas de Regantes de Agua, así como de organizaciones que rechazan las actividades extractivas en las cabeceras de cuenca, quienes expresaron su descontento por la posible contaminación que provocarían las actividades mineras que se vienen desarrollando en el Cerro Razhuillca, como la que tiene a su cargo la minera San Vicente de Putca, en Huanta, Ayacucho.

“Hemos estado con varios representantes que defienden el agua como fuente vida, así también con el Presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del pueblo de Huanta, Richert Sulca, el alcalde de la provincia de Huanta, Percy Bermudo, el Alcalde del distrito de Luricocha, Marcial Quispe, y la regidora Amanda Valdez, entre otras autoridades y dirigentes sociales, con quienes hemos llevado a cabo una extensa reunión en rechazo absoluto de todo tipo de actividad minera en el Cerro Razuhillca, debido a la contaminación que ocasionaría en el medio ambiente y el agua; y, como medida para su protección, a favor de la reforestación de los cerros aledaños”, sostuvo el parlamentario, también representante por Ayacucho, tras señalar que el pueblo pide a gritos “mina no, agua sí”.

En otro momento, dio a conocer que uno de los acuerdos fue solicitar una reunión con el próximo Ministro de Energía y Minas, a fin de que conozca de cerca los problemas que enfrenta la población.

“Lamento que cada vez que pedimos la intervención de las instituciones como el MINAM, OEFA, MINAGRI, ANA y MINEN, se genera una especie de teléfono malogrado, se pelotean y no asumen sus funciones. En sus comunicaciones piden plazos perentorios e informes a sus instancias sub nacionales y así se pasan sin remediar daños ambientales, concesiones y explotaciones irregulares. ¿Si desde el Congreso no pedimos intervención, no hacían nada? Necesitamos instituciones y funcionarios operativos, no que se aprovechen de ellas”, finalizó

Me gusta: Me gusta Cargando...